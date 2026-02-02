〈財經週報-財經焦點〉大英博物館 《埃及之王：法老》登台 台新新光金控首席贊助

《埃及之王︰法老》特展首席贊助商台新新光金控在奇美博物館盛大舉辦貴賓之夜。台新新光金控總經理林維俊(右二)、奇美博物館館長許家彰(右三)、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘(左二)等重要貴賓搶先一睹古埃及法老文明與王者風采。（台新新光金控提供）

記者高嘉和／台北報導

橫跨三千多年歷史的古埃及文明，在臺灣與民眾正式見面。由奇美博物館與英國大英博物館合作策劃的《埃及之王：法老》特展，即日起至116年1月10日止於奇美博物館展出，本次展覽由台新新光金控擔任首席贊助，以具體行動支持將世界級文明瑰寶帶進臺灣，讓民眾可以近距離探索法老王權、信仰與藝術成就，感受古文明跨越時空的智慧與魅力。

《埃及之王：法老》特展集結來自大英博物館的重要館藏，內容涵蓋王權象徵、宗教信仰、藝術工藝與日常生活等多元面向，完整呈現古埃及人對生命、宇宙與永恆的深刻思考。透過珍貴文物與清晰策展脈絡，引領觀眾穿越尼羅河文明的輝煌歲月，親身體驗人類文明發展的重要里程碑。

台新新光金控總經理林維俊表示，「古埃及文明是人類歷史中極具代表性的文明之一，法老不僅象徵王權，更承載了信仰、秩序與對永恆生命的追求。此次《埃及之王：法老》特展，透過世界級文物，讓臺灣民眾得以深入理解古埃及人對宇宙、生命與永續的思考，更能近距離感受世界文明的精華。」

林維俊說，台新新光金控長期以「認真．創新．永續」的精神，積極善盡企業社會責任，秉持回饋社會的初衷，持續投入文化藝術、教育與社會永續的推動。本次支持《埃及之王：法老》特展，不僅是對國際級藝文展覽的參與，更是對文化保存、跨文明交流與世代傳承的實踐。

