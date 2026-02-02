〈財經週報-投資觀點〉AI快速滲透、獲利強勁成長：高估值環境下2026年的投資機會

標普科技股未來12個月本益比約35倍，遠低於 Dot-com 高峰的66倍，顯 AI應用有望擴及更多產業。（彭博）

■陳弼堃

AI投資熱潮持續升溫，觀察2025年11月底以來，各機構對於2026年標普500指數的目標值依舊樂觀。Factset 統計，市場分析師預期2026年標普500盈餘及淨利率都將進一步提升，顯示AI應用有望擴及更多產業。

回顧歷史，現行環境與 2000年Dot-com狂熱相比，目前整體科技行業財務體質相對穩健，雖然資本支出加速，但占自由現金流比率仍維持在低位，仍未發生過度舉債或股權融資的熱潮，加上當前通膨溫和，Fed仍處於降息週期，與2000年升息階段，擠壓泡沫的環境截然不同，顯示目前整體系統性風險仍低於2000年。

以市場投機熱潮來看，2025年IPO案件僅約200件，遠低於2000年Dot-com狂熱時期超過400件的IPO數量，且當時主要集中在小型科技公司蜂擁上市，引發全面性的投機潮。

在企業估值方面，目前標普科技股未來12個月本益比約35倍，遠低於 Dot-com高峰的66倍，且目前推升科技股走升的動能主要來自於獲利能力強勁。自去年底以來，市場焦點除了在企業獲利外，並開始檢視企業現金流與財務結構，這也可望降低全面性泡沫的機率。

觀察生成 AI只花2年的時間，在工作和家庭中的普及率就達39%，遠超過網路與PC時期的普及速度，反映其技術滲透力與需求爆發性。但跨領域擴散仍是今年的挑戰，預計金融保險、醫療社服等行業的應用擴張，將成為是否能推動新一輪生產力與GDP提升的關鍵挑戰。

投資策略聚焦獲利穩健龍頭企業

整體而言，AI 投資浪潮雖伴隨風險，但目前貨幣政策處於降息階段，且有強勁企業獲利支撐，美國消費也呈現健康擴張。惟在高估值環境下，宜持續留意各別公司財務體質，是否足以支撐 AI 投資。短線若出現波動可能來自估值修正，投資策略宜聚焦財務結構佳、獲利穩健的龍頭企業，並搭配價值防禦類股分散配置，以因應市場波動。

投資交易具有一定風險，投資人應先評估本身資金及承受交易風險之能力。

（作者為富邦證券商品業務處資深副總經理）

