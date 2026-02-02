〈財經週報-投資觀點〉收益＋防禦並進，債券配置成資產管理的關鍵

美國國債殖利率

■張思源

隨著2025年美國聯準會（Fed）陸續降息3碼（累計75個基本點），最終將聯邦基金利率目標區間下調至3.50%–3.75%，形成「連三會降息」的格局，此舉顯示聯準會比市場更早一步，提前因應可能到來的經濟衰退。同時，Fed不僅停止縮表，更宣布購買400億美元國債（RMP計畫），進一步強化寬鬆立場，這些政策透露出聯準會正等待某種經濟變化的出現，也為債市奠定強而有力的支撐。

Fed寬鬆政策 債市有撐

在此背景下，2026年的殖利率曲線中，短天期利率較去年同期相比已然下降，而長天期的殖利率卻相距不大，此時投資人可考慮逐步加碼中長天期債券，鎖定利率下行所帶來的資本利得，這不僅是單純的利率交易，更是資產配置重要的一環。對於資產管理而言，債券部位的增加能夠提升投資組合的防禦性，並在利率環境轉折時提供穩定的現金流，尤其在股市波動加劇、經濟前景不確定的情況下，債券的「收益＋避險」功能更顯重要。

具體策略上，建議投資人採取「核心＋衛星」的配置思維：核心部位以美國公債與投資級公司債為主，確保流動性與防禦性，衛星部位則可選擇新興市場債或部分非投資等級債券，以提升整體收益率。此種組合能在利率下行時享受資本利得，同時兼顧長期的現金流穩定。

跨區域、跨幣別多元配置 降低潛在風險

此外，資產管理的另一個重點在於風險分散。雖然Fed的寬鬆政策為債市提供了結構性支撐，但全球經濟仍存在不確定性，包括地緣政治風險、通膨再起的可能性，以及新興市場的匯率波動。因此，投資人應避免過度集中於單一市場或單一券種，透過跨區域、跨幣別的配置來降低潛在風險。

總結而言，2025年聯準會的政策轉向已經為債市鋪設了多頭格局，投資人可透過加碼長端美債、配置投資級信用債，並適度分散至新興市場債，來打造兼具防禦與收益的投資組合。從資產管理角度來看，這不僅是短期的交易策略，更是長期資產配置的核心方向。

（作者文兆豐證券公司國際金融部協理）

