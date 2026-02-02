〈財經週報-投資趨勢〉壽險新制上路與居高思危效應 高股息ETF可望重獲市場目光

壽險新制帶來的資金潮、市場高檔震盪的避險需求，以及即將引爆的除權息行情三大引擎助攻下，建議投資人將高股息ETF納入核心配置，從容應對今年市場挑戰。（路透）

■張圭慧

隨著台股加權指數續創歷史新高，市場投資人充斥FOMO（fear of missing out）與「居高思危」兩種情緒拉扯。然而，今年在壽險業新制上路帶來的資金面結構性改變，與防禦性需求大增的雙重驅動下，我們認為高股息ETF有望擺脫去年的震盪，重新成為市場資金的目光焦點，建議投資人可把握時機，提早卡位即將到來的除權息行情。

壽險新制上路 千億資金尋找高息避風港

今年金融市場的一大變數，在於壽險業接軌新制所帶來的資產配置挪移，因兩大「魔王級」新制IFRS 17與TW-ICS （台灣新一代保險資本標準）已正式上路，過去壽險資金可能偏好資本利得較高的成長股，但在新制架構下，對於資本適足率（RBC）與資產波動度的要求更為嚴格。這意味著，具備「高股息、低波動」特性的優質標的，可望成為壽險資金不可或缺的標準配備。

根據統計，截至2025年底，壽險公司在台股投資規模約新台幣1.9至2兆，約佔可運用資金的5.8至6%。預期未來每年約2.5兆保費收入，可用資金以85至90%保費收入估計，維持可相同運用資金比例投入台股，約每年增1,232億元投入台股。綜觀台股高股息ETF，因持有一籃子現金流穩定、配息率優於債券的龍頭企業，有機會成為這波法人資金轉向下的最大受益者。這股潛在的千億級買盤，可望為高股息ETF提供強而有力的下檔支撐。

居高思危環境下 高息ETF有望成為抗震防禦護城河

面對台股位於高檔、全球經濟放緩雜音及地緣政治不確定性，今年資本市場波動加劇在所難免。如何兼顧成長與防禦，將是今年投資勝負的關鍵。投資人藉由布局主動ETF尋求超額報酬之餘，也應將風險納入考量。而高股息ETF的選股邏輯通常納入獲利穩健、現金流充沛的企業，這些公司在股市回檔時，往往展現出優於大盤的抗跌韌性。

回顧2025年台股盤勢結構，全年度完整交易（排除新掛牌與下市櫃）共有1,859檔上市櫃個股，漲幅超過30%檔數佔比14.5%，下跌佔比61.9%，卻呈現出上市（含息）上漲32.4%，上櫃（含息）上漲21.7%的情況，這凸顯台股上漲結構嚴重集中特定族群，並且推升相關個股評價處於高位。當前股市高檔且盤勢結構不平衡情況下，建議投資人更應該納入適當高股息標的到投資組合，作為防禦性增長新解。

時序步入年中，上市櫃公司將陸續召開股東會並宣布股利政策，市場焦點將重回「殖利率」。根據歷史經驗，高股息題材往往在除權息旺季前一至兩個月便會開始發酵，資金會提前進場推升股價。若等到除權息旺季才進場，往往面臨股價已高、殖利率被稀釋的風險，因此現在正是佈局的最佳機會。透過此時介入高股息 ETF，投資人不僅能以相對合理的成本取得部位，更有機會在後續的除權息行情中，享受「股息」與「價差」雙頭賺的優勢。

總結而言，在壽險新制帶來的資金潮、市場高檔震盪的避險需求，以及即將引爆的除權息行情三大引擎助攻下，今年高股息ETF具備相對較佳的投資價值。建議投資人不妨跟隨法人腳步，將高股息ETF納入核心配置，以穩健的投資構築資產護城河，從容應對今年市場挑戰。

（作者為中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金經理人）

