〈財經週報-國際展望〉看好AI效應擴散至各產業 新興市場再現投資吸引力

儘管去年受到美國關稅政策的干擾，全球經濟成長仍展現韌性。國際貨幣基金（IMF）近期亦上修2026年全球經濟成長展望至3.3%、美國經濟成長率到2.4%。不過，今年全球利率環境因受到通膨及經濟成長動能的不同而將呈現分歧。

聯準會有底氣緩降息 日銀政策步調趨於謹慎

由於美國近期勞動市場回穩和經濟溫和擴張，上半年降息空間相對受限。歐洲央行、德國和加拿大預料短期內亦將維持目前利率水準不變，而日本央行1月召開政策利率會議雖決議不升息，但市場預期若通膨升溫或日圓貶值壓力加重，仍可能於4月升息。

日銀在此次會後聲明中指出，將密切關注匯率對物價的影響，若持續異常波動，可能於必要時「機動執行國債買入」以穩定長期利率。近期日本10年期公債殖利率曾因龐大財政支出的預期而飆升，在通膨預期升溫的情況下，日銀仍有可能被迫採取較為鷹派立場。

不過，日本去年12月出口年增5.1%，為連續4個月擴張；但對美國的出貨受關稅與需求轉弱影響，年減約11.1%，惟對亞洲與中國的出貨仍成長。此外，同期進口年增5.3%，使單月貿易順差縮至1,057億日圓，顯示在外需結構轉弱下，淨出口的貢獻相對有限。整體來看，日圓偏弱與AI資料中心相關需求，支撐電子零組件的出口，但後續仍需關注關稅影響與全球景氣變化。

AI效應可望外溢 投資回歸企業獲利基本面

此外，今年以來全球股市亦呈現分化，雖然美國和日本仍是關注焦點，但預期亞洲經濟增長動能將延續，而拉丁美洲有望受惠於供應鏈回流與降息循環，因而股市表現都相對領先於歐美等成熟國家，投資人對新興市場的興趣正在回歸，今年可留意新興市場的投資機會。

進一步觀察，目前AI相關科技類股仍維持主導地位，但今年AI的關注焦點將從基礎設施轉向實際應用，預期隨著 AI 技術成本逐步降低，在各產業開始導入後將使獲利動能擴散至更多企業，接下來投資方向將聚焦在企業獲利的能力是否跟著提升。

現在正進入企業公布2025年第四季業績的財報週，市場普遍預期S&P 500企業的整體獲利年增率為7%，有望超出平均預估的6%。若多數企業的獲利超出預期，且對今年營收與獲利展望抱持正向看法，將有望推動股市持續走高。

地緣政治變數多 中國和南韓經濟成長皆放緩

雖然新興市場今年來表現相對亮眼，但仍須留意地緣政治局勢反覆、股市高檔過熱以及經濟成長出現趨緩跡象的風險。例如，中國2025年第4季GDP年增率4.5%，低於前值的4.8%，呈現先高後低態勢，顯示景氣動能逐季減弱，主因為汽車、家電舊換新補貼退潮後的耐用品需求大幅放緩，導致內需持續疲弱。

而南韓2025年第四季GDP年增率1.5%，亦低於市場預期與前值的1.8%，全年僅成長1.0%，為2020年以來最低增速，透露出企業資本支出疲弱、整體出口需求轉弱的情況。此外，川普不滿南韓國會卡關貿易協議，一度揚言要把南韓關稅調回25%，後續的發展亦值得留意。（作者為柏瑞投信投資策略部主管）

