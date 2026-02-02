〈財經週報-看盤焦點〉留意短線拉回賣壓 持續看好AI供應鏈

美國科技股龍頭META與微軟營收與獲利，表現亮眼。（路透）

■邱翠欣

上週台股持續走高，指數突破32,000點關卡後雖轉為高檔整理，但資金承接意願強，多頭格局不變，聯準會（Fed）利率決策以及美股企業財報是市場焦點。AI強勁成長趨勢不變，美國將台灣出口關稅降至15%，台灣經濟可望穩健成長，預估今年企業獲利成長達雙位數，加上美國仍有機會持續降息，資金面寬鬆，有利股市持續多頭格局。惟短線須留意農曆新年在即，部分資金可能逢高減碼，拖累股市拉回整理，但這也是逢低布局AI相關類股的機會。

台積電2026年資本支出大幅成長 高於市場預期

台股近期表現強勁的原因主要有兩項：首先，台積電（2330）在1月15日的法說會傳遞非常正面的訊息，2025年第四季營運表現亮眼，並且預期2026年資本支出將介於520億至560億美元之間，較2025年大幅成長27%至37%，資本支出金額遠高於市場預期；台積電也將2024年至2029年的AI加速器營收年複合成長率（CAGR）預測上調至54%~59%，反映出AI的需求持續強勁成長。

其次，美國政府宣布台灣出口關稅稅率降低至15%，今年台灣出口受關稅衝擊的程度可望由負轉正，此一利多消息也提振市場信心。然而，短線仍有震盪風險，隨著指數一路走高，融資餘額站上3,700億元，且農曆新年將至，不排除部分資金選擇在長假前撤出以獲利了結，進入2月份後賣壓將陸續出現，屆時台股波動度可能提高。

後續的主要觀察因素可分為三點，第一點是美國的利率政策走向。上週美國聯準會利率會議宣布維持利率不變，符合市場預期。市場普遍認為聯準會會後聲明的基調為「鷹派暫停」，反映在經濟預期樂觀的情況下，利率可能會在目前水準維持較長的時間。目前市場主流看法認為今年美國應有兩碼的降息幅度，趨於寬鬆的資金環境有助於支持股市表現。

美科技股龍頭財報 是觀察重點

第二點是AI教主黃仁勳來台。他對於AI前景的相關言論一向是媒體焦點，對於相關產業與個股亦有極大的影響力，這次來台會釋出哪些訊息，以及對於市場的影響力如何，值得持續觀察。

至於第三點，美國科技股龍頭開始陸續公布財報，上週已公布財報的META與微軟，其營收與獲利均表現亮眼，在AI方面的資本支出也大幅增加；本週AMD、 Alphabet（Google母公司）、高通、安謀等亦將陸續公布財報，其獲利表現、對未來前景展望以及資本支出預估等是觀察重點。

世足賽利多 成衣製鞋族群跟著嗨

部分投資人擔心美股、台股等股市的估值均位於相對高檔，擔心大幅回檔風險。以美股為例，根據Bloomberg統計，美國標普500指數未來12個月的預估本益比為22.1倍，高於5年平均(22.0)與10年平均(18.8)。不過，美國景氣強韌，且AI資本支出仍在持續增加，企業獲利成長率未來有上修機會，本益比就沒有過高的疑慮。重點在於選擇成長潛力看好的族群，AI仍是成長趨勢最明確的主題，建議以先進晶圓製造與封裝測試、AI伺服器ODM、滑軌、散熱、Power/BBU、CCL、PCB、記憶體為主。此外，重電在需求強勁且政策支持下依舊有成長空間，成衣製鞋則看好具有世足賽利多的族群。（作者為野村中小基金經理人）

