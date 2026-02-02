〈財經週報-台股熱點〉鋼市氛圍偏多 資金轉進鋼鐵銅板股

鋼鐵股2025年營收與EPS

記者林菁樺／專題報導

台股接近封關，資金從電子轉向沉寂已久的傳產股，雖鋼鐵未直接受惠台美關稅拍板，但主要下游客戶可受惠，加上國際鋼價在原物料行情支撐下，國內外主力鋼廠陸續開漲盤，讓國內鋼鐵老大哥中鋼（2002）上週股價站回20元大關、中鴻（2014）上週五一度亮燈漲停，華新麗華（1605）更吸引買盤進駐，一週交易量爆出超過百萬張。

外資續挺 中鋼股價站回20元大關

受到美國232條款影響，鋼鋁關稅面臨50%高額稅率，加上中國鋼鐵出口1.19億噸寫下歷史新高，亞洲鋼價承壓，但2026年開春，鋼市出現回溫跡象，國內外指標鋼廠如中國寶鋼、鞍鋼與國內中鋼、燁輝（2023）、不鏽鋼盤圓大廠華新麗華近期盤價均開漲盤，市場氛圍轉向樂觀，也讓市場短線資金從電子轉向鋼鐵。

請繼續往下閱讀...

中鋼上週公布全年大虧超過46億元後，外界認為最壞時機已過，中鋼受到外資青睞，連三天大買，激勵股價向上，上週週線漲幅8.36%、成交量67.53萬張，單週成交量排行第九大。中鴻也是價量齊揚，上週週線勁揚19.7%、成交量有19.71萬張。

中鴻也是價量齊揚，上週週線勁揚19.7%、成交量有19.71萬張。

至於不銹鋼行情也有好轉，盤圓大廠華新近期因國際鎳、鉬等金屬價格大幅上揚，帶動不鏽鋼盤價全面調漲，最新316系列每公噸上漲1.1萬元，創近兩年最大漲幅，另一方面台電強韌電網穩定釋出訂單、支撐獲利，投信連續大買，帶動華新上週五股價收43.5元，收復所有均線，單週成交量高達110萬張，在單週的上市股量大排行第六。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法