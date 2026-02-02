〈財經週報-台股熱點〉AI算力狂飆 光通訊族群有基本面撐腰

光通訊族群2025年營收與EPS

記者王憶紅／專題報導

受到AI對光通訊的需求增加帶動，光通訊族群上週股價表現亮麗，包括光聖（6442）、聯亞（3081）、波若威（3163）等都在上週創下歷史新高價，聯亞在上週五最後一盤以1,000元作收，擠入千金俱樂部，總計光聖上週漲幅31.73%、聯亞為27.88%、波若威19.37%、華星光（4979）8.4%，而眾達-KY（4977）則漲5.28%。

市場人士指出，從多家光通訊廠商去年第四季營收、財報，可以看出AI時代對光通訊的需求越來越高，光通訊族群從過去的題材炒作，逐漸成為有基本面的支持，但多檔光通訊的本益比仍然過高，追高風險也高。

聯亞晉級千金俱樂部

光聖受惠外資報告看多激勵，上週一度連拉三根漲停。外資認為，光聖的光纖線材在具有「高良率」的穩定性下，獲得美系雲端服務供應者（CSP）大廠青睞，光聖約90%營收來自美系CSP大廠，是最直接受惠美系CSP AI硬體與資料中心擴張、純度最高的供應鏈廠商。看好TPU（張量處理單元）與800G升級推升獲利爆發，首度將光聖納入追蹤個股，給予「買進」評等，目標價3,000元。

聯亞則受惠去年第四季營收季增16%、稅後盈餘季增92%、年增逾22倍，每股稅後盈餘2.07元，創2021年第二季、近19個季度以來新高激勵，成為繼光聖後的第二檔光通訊千金股。

聯亞第一季矽光產品在下游代工廠產能持續擴充下，單季營收季增可望高於去年第四季，而去年矽光產品出貨量較前年大增三倍，今年出貨量希望也能維持去年的「高成長幅度」。

華星光800G光收發模組第一季開始量產，預期全年800G出貨量將超越400G產品，而連續光波雷射（CW Laser）的月產能，可望從目前的約150萬片，到第四季提升至300-400萬片，2027年達到600萬片以上，全年營運看上。

