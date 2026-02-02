〈財經週報-台美關稅〉政府信用擔保2500億美元 國發基金出資百億美元

2,500億美元信用保證運作機制

記者吳欣恬／專題報導

政府信用擔保2,500億美元將由國發會規劃專案信保機制，預計農曆春節後陳報行政院核定後實施。（法新社）

今年1月15日台美關稅達成協議談，包括稅率降至15%且不與MFN稅率疊加、我企業赴美投資2,500億美元及政府信用擔保2,500億美元。信用擔保部分，由國發會參照現行「國家融資保證機制」，規劃專案信保機制，預計農曆春節後陳報行政院核定後實施。

回顧「國家融資保證機制」的成立，行政院在2020年11月2日核定推動方案，由國發基金與參與銀行共同提供專款，協助我國推展綠能政策與重大公共建設，並委託輸出入銀行設立國家融資保證中心，辦理融資保證業務。

方案中原規劃保證專款以100億元為目標，由國發基金撥付至少60億元，其餘由金融機構提供；保證倍數10倍、保證成數最高6成。不過，截至2025年底，保證專款為90億元，加計支息95億元，其中國發基金撥付70億元，融資額度約900億元，由8家公股行庫參與，

這次政府信用擔保2500億美元，將在國家融資保證中心之下，另外成立信用保證機制的專責委員會，並參照「國家融資保證機制」，規劃專案信保機制推動方案，陳報行政院核定後實施。

保證專款由國發基金出資 規模上看100億美元

目前國發會針對專案信保機制規劃，融資總額方面，支持金融機構提供最高2,500億美元的企業融資；至於保證對象，提供赴美投資的半導體、ICT及其他產業的臺灣企業；保證專款擬由國發基金出資，並邀集公民營銀行共同參與，規模約為62.5億美元至100億美元，並規劃保證倍數為15-20倍區間，搭配5-6成保證成數；採分期出資，規劃依廠商實際需求，分5期挹注資金。

保證專款的資金來源比照國家融資保證機制，由國發基金出資，並邀集公股民營銀行共同參與，排除壽險公司和央行，更不會以台積電（2330）股票進行質押。專款規模若以62.5億美元計，今年規劃10億美元到位，相當於300至400億台幣；雖然目前國發基金出資比例和金額尚未底定，不過國發基金平均每年盈餘約300億元，去年達384億元，估算胃納量足以支撐。

對於保證倍數規劃15-20倍，高於國家融資保證機制的10倍，主要考量赴美設廠投資的業者，通常具一定規模，財務體質較佳，銀行對於相關融資案的承做也有經驗，因此槓桿比較大。

現行「國家融資保證機制」僅8家公股銀行參與，數量僅占40家國銀的2成。考量有能力赴美投資多為中大型業者，風險較低，且未參與專案信保機制的銀行業者，將不能承做同樣的赴美投資放貸業務，對銀行應具一定誘因。

另，有關融資保證對象，除了赴美投資的半導體、ICT相關產業以外，其他產業涵蓋範圍須進一步規劃，也會影響銀行決定是否參與。雖然關稅協議並未明定政府信用擔保須於何時上路，但目前國發會正加緊規畫，也和各公民營銀行接洽，預計農曆春節後盡快將方案報院。

