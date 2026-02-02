〈財經週報-台美關稅〉台美關稅莫卡關 傳產老闆喊話不要擋

在野黨批評台美關稅協議「掏空家底」，經濟學者、工商團體同聲肯定這次談判成果，並呼籲在野黨儘速審議，勿錯失良機。（彭博）

記者廖家寧／專題報導

產業看法與卡關風險

在野黨批評台美關稅協議「掏空家底」，揚言要在立法院阻擋。然而，經濟學者、工商團體同聲肯定這次談判成果，成功將我國產業優勢轉換成談判籌碼，不只高科技產業受惠，也為傳產復甦帶來實質效益，並呼籲在野黨儘速審議，勿錯失良機。

工總、商總、工商協進會等工商團體均對這次談判成果表達肯定，除爭取到15%且不疊加原MFN稅率對齊日韓，扭轉過往以來的結構性劣勢外，232條款最惠國待遇也可期穩固我國高科技及資通訊產業的全球競爭力。電電公會也表示，將配合政府後續規劃與政策方向，推動供應鏈強化與赴美投資佈局等工作。

請繼續往下閱讀...

然而，在野黨批評對美投資2,500億美元恐釀產業空洞化，揚言杯葛到底，與此同時，韓國國會因遲未通過與美貿易協定，而遭美國警告要將韓稅率從15%提高至25%。

台美談判成果 產學界同聲肯定

台經院院長張建一表示，台積電（2330）基於就近客戶生產布局，規劃在美投資1,650億美元，加上中油投入阿拉斯加液化天然氣投資案，估算金額已接近門檻，但關稅協議若未能通過國會審議，不排除變數。中經院院長連賢明更直言，台灣最大的風險是談好的台美關稅協定能否在立法院順利通過。

連賢明分析，台灣談到15%對等關稅稅率是美國盟邦所享有的最優惠稅率，也讓台灣傳產首度有機會與日、韓、歐在同一起跑點上競爭，對傳產是一大利多；在執行期限上，台灣因半導體產業的特性和規模，並無被美方要求限期完成，比日韓有更多的彈性；況且，台灣模式是由企業自主投資，反觀日韓則由美國政府指定投資項目，甚至日韓民間赴美投資金額不足時，須由日韓政府補足差距，綜合評析這次台灣對美貿易談判成果相當不錯。

台美關稅若卡關 對傳產打擊不堪設想

中小企業總會理事長李育家表示，若台美關稅協議在國會卡關甚至翻盤，對傳產的打擊是不堪設想。去年美國啟動關稅新政，產業界就已亂成一團、哀鴻遍野，這次談出15%稅率彷彿注入活水，提振傳產的信心，產業對未來前景也不再悲觀。他強調，產業沒有政黨顏色的區別，產業正要重振旗鼓之際，國會卻擋台美關稅協議、總預算案，無視經濟發展與產業的生存壓力，要如何向產業交代？懇請在野切勿意氣用事把關稅協議當作政治攻防的工具。

前國民黨立委、商總理事長許舒博也喊話國會理性、儘速審議台美關稅協議，應以韓國國會遲遲不審而遭美警告調升稅率為前車之鑑。他直言，如果國會拒絕審議導致稅率變動而害企業流失訂單，一旦企業停工倒閉、員工失業，民意結果終究會反彈至在野黨的選票上。

台灣美國商會則表示，台美關稅協議不僅攸關輸美稅率，也建構出台美雙方長期科技與產業合作的框架與路徑，若協議未能在國會順利通過，恐錯失台美科技合作的良機。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法