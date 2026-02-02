〈財經週報-時事求是〉變動中的穩定

台美貿易協議條件優於日韓，國內各界應珍惜談判結果。否則政策風險將僅是暫時被延後，並未消失。（資料照）

■魏錫賓

台美達成貿易協議，條件優於日韓，為過去出口到美國卻受不對等競爭所苦的產業帶來希望，更贏得延續過去幾年經濟榮景的動能；可是更務實地看台美協議，不能侷限於個別年度GDP的修正，而是要放在經濟長期發展的脈絡中觀察，並留意關稅風險並未結束。

美國與20個國家簽訂有自由貿易協定，包括墨西哥、加拿大及韓國在內，彼此間大部分的進口商品關稅稅率原降至0，但美國總統川普打破自由貿易協定的約束，提出對等關稅主張，從頭進行雙邊談判，使得進口韓國商品的一般稅率維持在15%，並揚言提高到25%。

在對等關稅提出之前，台灣出口到美國的商品，除了資訊科技協定（ITA）保護的科技產品外，原要支付一定的關稅，包括一般工業產品平均約3%、農產品則為5%左右；而韓國因與美國有自由貿易協定，平均稅率不到1%，包括汽車、電視及冰箱等約95%的品項都免關稅。

台灣不少傳產企業過去相較於韓國，有一定的關稅競爭劣勢；然而，對等關稅談判的結果，兩國企業出口到美國已站在同一基準點。除了無法比照美國境內的企業外，對於台灣來說，相當於雖沒有自由貿易協定之名，卻與有自由貿易之實的主要競爭國併肩起跑；這樣的意義，應不止於短暫的GDP增長。

從經濟長期發展來看，美國在AI與雲端基礎設施投資上居領先地位，是全球最重要的需求來源，台灣企業則在半導體、資通訊硬體與伺服器供應鏈中擔任關鍵角色，使得台灣對美出口自然擴張，同時帶動兩國的經濟及股市表現。美國應有瞭解這種出口成長不是低價競爭，而是技術與系統整合能力的結合，這一模式並非拉高關稅所能阻擋，也不應以關稅阻擋。

當然，對個別企業有利，對國家不一定有利。台美互補的經濟分工結構能否持續，關鍵之一也是台灣企業在海外擴張的同時，不能縮手國內投資。從宏觀投資循環來看，國內投資的持續增加，也才能代表部分資本的外流未導致內需疲弱的困境，台積電（2330）就是指標。

潛在風險不是沒有。川普任內的美國產業政策仍高度政治化，未來關稅、補貼與投資審查仍可能調整，而AI 需求的短期高成長雖具吸引力，但是否成為永久趨勢還待觀察；不過，政府與企業若能將當前的戰略紅利，轉化為多元市場布局與技術升級的資本，深化研發、培養關鍵人才，並維持國內投資誘因，則該協議應能成為台灣經濟結構升級的助力。

美國近年貿易政策的特徵，除了以各種手段拉高關稅稅率外，就是「變動」，今天的最優惠待遇，並不代表制度上的不可逆。正因為如此，國內各界更應呵護談判結果，以求確保具約束力的長期保證，否則在川普任內，政策風險將僅是暫時被延後，並未消失。

