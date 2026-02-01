輝達兆元宴》黃仁勳：台積電未來10年產能翻倍

輝達執行長黃仁勳（前中）昨宴請供應鏈夥伴，被外界形容為「兆元宴」。華碩董事長施崇棠、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家及緯創董事長林憲銘、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、鴻海董事長劉揚偉、和碩董事長童子賢等人同框比讚。（記者方賓照攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕輝達創辦人黃仁勳今年首次訪台，昨宴請輝達供應鏈，包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉都是座上賓。黃仁勳說，「沒有台灣，就沒有今天的輝達」，他更強調今年是「非常關鍵的一年」，市場需求殷切，尤其是台積電做得很好，但也必須非常努力，且因應AI浪潮，他預期，台積電未來十年產能將翻倍。

攜手台供鏈拚AI最關鍵一年

黃仁勳仍選在磚窯古早味懷舊餐廳作東，包括魏哲家、劉揚偉、和碩董事長童子賢、廣達董事長林百里等人都是兆元宴的老面孔，兆元宴開始前也循傳統，黃仁勳先和供應鏈CEO們大合照。

黃仁勳表示，對輝達供應鏈抱有很多願景，因為今年將會是非常關鍵的一年（Gigantic year），輝達正全力投入Grace Blackwell的量產，並且開始啟動Vera Rubin的生產，他形容Rubin平台簡直是「不可能的任務」。

他笑稱「台積電做得很好，但今年必須非常努力」，因為輝達對於晶圓以及CoWoS先進封裝的需求極為龐大。黃仁勳更認為，「未來十年，台積電的產能預計將成長超過一〇〇％」。他形容，這將是史上規模最大的基礎設施投資與擴張。

傳投資OpenAI卡關？黃仁勳斥無稽之談

針對市場傳出輝達投資OpenAI卡關，黃仁勳也嚴正否認，並駁斥是無稽之談，他對OpenAI領導團隊表示強烈支持，且輝達將參與OpenAI的下一輪融資，這很可能是輝達史上規模最大的投資。

黃仁勳年年訪台，此次主要行程是參加輝達台灣分公司尾牙，並展開一連串台灣供應鏈拜訪行程，昨與供應鏈大老闆舉辦「兆元宴」，另外，北士科的輝達台灣總部即將簽約，外界也關注黃仁勳此行是否出席該行程。

