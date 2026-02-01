川普挺華許降息 Fed鷹派吐槽

美國總統川普三十日對於聯準會（Fed）新任主席華許是否上任後將推動降息的問題說，「他確實想要降息」。並強調華許非常聰明、優秀且強勢，「他會那樣做的」。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普三十日對於聯準會（Fed）新任主席華許是否上任後將推動降息的問題說，「他確實想要降息」。同一天，聖路易聯邦儲備銀行總裁慕薩勒表示，為避免引發通膨壓力，此時聯準會應暫停進一步降息。相關言論凸顯聯準會內部對於短期利率政策立場分歧。

川普在白宮橢圓形辦公室接受媒體訪問說，他與華許談論過降息的事，他觀察華許一段時間，「他確實想要降息」。至於是否擔心華許過去較高利率的通膨鷹派立場？川普回應，華許非常聰明、優秀且強勢，「他會那樣做的」。

儘管過去華許優先關注的議題是穩定物價以及抑制通膨，但他去年接受福斯新聞專訪時，卻改口支持主張大幅降息的川普團隊，表示應透過降息刺激經濟成長。

聯準會在一月底的政策會議上，以十比二的票數決定維持基準利率三．五％至三．七五％區間不變，主席鮑爾表示，美國經濟表現穩健，通膨與就業風險均已降低，在進一步降息前，仍須等待一段時間。

慕薩勒在阿肯色州羅傑斯市的一場演說表示，由於通膨仍高於二％目標，而經濟前景的風險堪稱平衡，「我認為此時將利率降至寬鬆領域，是不明智的」。他說，除了導致更高與更持久的通膨風險外，寬鬆措施還可能因推升通膨預期與長期利率，而對勞動市場造成反效果，從而放緩經濟、傷害就業。

他重申，目前的利率水準，已足以讓決策官員對就業與通膨風險做出必要的回應。他指出，如果勞動市場出現更多疲軟跡象，同時沒有進一步證據顯示通膨持續居高不下，或通膨預期升高，他將支持進一步降息；如果通膨預期下滑至目標區間或以下，他也支持降息。

慕薩勒認為，美國的勞動市場「有序」降溫，因此大幅惡化的風險不高，他預期關稅效應今年下半年將消退，使通膨朝向二％的目標發展。

