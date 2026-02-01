焦點人物》雅詩蘭黛豪門女婿 華許曾是Fed最強鷹派

預計五月將接任聯準會（Fed）主席的華許（Kevin Warsh），不僅曾是Fed最年輕理事，也是雅詩蘭黛集團金龜婿，曾被視為是Fed最強「鷹派」。（歐新社）

預計五月將接任聯準會（Fed）主席的華許（Kevin Warsh），不僅曾是Fed最年輕理事，也是雅詩蘭黛集團金龜婿；二〇一〇年Fed祭出第二輪量化寬鬆（QE），當時華許主張經濟最危急時刻已過，持續QE只會扭曲市場與加劇通膨，選擇在任期屆滿前辭職，曾被視為是Fed最強「鷹派」。

華許的妻子珍蘭黛（Jane Lauder）是美國雅詩蘭黛集團的繼承人之一，岳父隆納蘭黛（Ronald Lauder）是雅詩蘭黛夫人的次子，與川普兩人是賓州大學華頓商學院同學，長期支持共和黨、也與川普交情深厚，也擔任過美國駐奧地利大使。

請繼續往下閱讀...

《衛報》報導，隆納蘭黛是第一個建議川普控制丹麥自治領地格陵蘭的人，且參與美國與烏克蘭的礦產開發，這也讓華許成為川普眼中值得信賴的「自己人」。

華許出任Fed理事時，以鮮明的「鷹派」立場著稱；根據Fed會議紀錄，二〇〇六年到二〇〇八年雷曼兄弟破產前夕，華許多次在會議中表示對通膨前景感到憂慮，甚至在油價飆漲、經濟顯露衰退跡象時，仍強調通膨是主要風險；最明顯的是，他對QE的質疑，二〇一〇年Fed祭出第二輪量化寬鬆，華許選擇在任期屆滿前辭職，被市場視為對Fed寬鬆貨幣政策的無聲抗議。

但他近年來批評Fed的利率過於「限制性」，阻礙經濟增長，且多次主張美國正進入由AI（人工智慧）與科技驅動的生產力大爆發時期，當生產力提高時，經濟可高速成長而不產生通膨，這與川普強調「低利率、高產出」的願景相同；「理性鷹派」加上家族背景，被視為他能夠出線的主因。（高嘉和）

