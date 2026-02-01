華許出線》Fed三大變革 金融市場提防巨震

下一任聯準會主席華許與財政部長貝森特被視為是「美元價值」堅定支持者，黃金、白銀等貴金屬因市場預期避險需求將大減，導致週五創紀錄崩跌。（彭博檔案照）

華許攜手貝森特 捍衛美元價值

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國總統川普宣布提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh），接替今年五月任期屆滿的鮑爾主席職位。因華許與財政部長貝森特被視為是「美元價值」堅定支持者，消息傳開後，黃金、白銀等貴金屬因市場預期避險需求將大減，而創紀錄崩跌；綜合國際媒體報導，未來Fed將有幾大變革，包括從數據依賴轉為前瞻指引、廢除點陣圖與通膨目標彈性化，及縮減資產負債表來換取降息空間。

數據依賴轉為前瞻指引

綜合彭博、路透、華爾街日報等報導，儘管華許過去曾強烈反對量化寬鬆（QE），之前擔任Fed理事時被視為「鷹派」，但近年來立場已向川普靠攏。他公開批評鮑爾任內的Fed，過於依賴落後數據，主張「生產力可驅動通縮繁榮」，即AI發展推動生產力大增，Fed應大膽降息以刺激成長，不必過度擔心短期通膨。

他與貝森特也被視為捍衛「美元價值」支持者。例如貝森特推動三三三政策，即三％以上經濟成長率、低於三％赤字率及每日增產三〇〇萬桶原油；而華許的貨幣政策主張，可透過降息來減輕政府債務壓力，他也曾提議重新審視一九五一年「財政部—聯準會協議」，主張在買賣國債上應與財政部加強協調。但也引發Fed獨立性的質疑，遭批評Fed恐變成白宮附庸。

廢除點陣圖 通膨目標彈性化

大多分析師預測，未來Fed政策走向有三大變化。包括從「數據依賴」轉變到「前瞻指引」；華許批評現在Fed太過依賴落後的經濟指標，隨著AI技術與去管制化，美國可維持低通膨且享受高成長，基準利率有大幅下降的空間。

貝森特曾公開批評點陣圖誤導市場，華許可能推動廢除此機制，改以更具確定性的政策指引，另目前二％單一通膨目標可能被一．五％到二．五％的彈性「區間制」取代，讓Fed有更大的政策彈性。

縮減資產負債表 換取降息空間

雖然華許傾向降息，但他反對Fed擴張資產負債表的態度始終強硬，長期批評Fed購買國債與不動產抵押貸款證券（MBS）是「扭曲市場」，因此未來很可能出現「短期利率下降（降息）、長端流動性收緊（縮表）」的Fed全新政策組合。

