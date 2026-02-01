華許效應重建Fed信任 貴金屬現拋售潮

美國總統川普提名前Fed理事華許為下一任聯準會主席後，市場對聯準會獨立性疑慮緩和，在避險需求預期大減下，金銀價格週五出現歷史性崩跌，並推升美元飆漲。（路透檔案照）

市場避險需求預期大減

〔編譯魏國金／綜合報導〕在美國總統川普提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為下一任聯準會主席後，市場對美國央行獨立性的疑慮有所緩和，在避險需求預期大減下，金銀價格週五出現歷史性崩跌，並推升美元飆漲。

黃金單日重挫9%、白銀崩跌28% 創1980年來最大單日跌幅

現貨白銀暴跌二十八％、報每英兩八十三．四五美元，白銀期貨重挫三十一．四％、報七十八．五三美元，創一九八〇年三月以來單日最大跌幅。現貨黃金下跌約九％、報每英兩四八九五．二二美元，黃金期貨下挫十一．四％、報四七四五．一美元，創一九八〇年一月以來單日最大跌幅。

華爾街日報報導，華許向來對高通膨的關切更甚於成長放緩，這緩解了華爾街對於聯準會恐屈從川普降息要求的疑慮。

近幾月，對高通膨而憂心美元前景的投資人紛紛湧入貴金屬市場，推動華爾街所謂的「貨幣貶值交易」（debasement trade）。在川普宣布提名華許後，美元指數上漲〇．八％，創數月來單日最大漲幅。

SLC Management董事總經理馬拉基指出：「華許帶著鷹派的資歷而來，這降低了貨幣貶值的風險，現在正回歸至一種有秩序的貨幣路線。」

「華許鷹派交易」有助穩定美元

Evercore ISI分析師古哈說，市場進行「華許鷹派交易」，他出任聯準會主席應有助於穩定美元，「並透過挑戰『貨幣貶值交易』，降低而非消除美元長期深度疲軟的不對稱風險，這也就是金銀價格暴跌的原因」。

但他警告，不要在資產市場過度操作華許鷹派交易，「我們認為華許是務實主義者，而非傳統意義上的意識形態鷹派」。

J. Safra Sarasin永續資產管理外匯策略師威維爾指出，地緣政治緊張的「完美風暴」，包括美國抓捕委內瑞拉總統馬杜羅、華府對格陵蘭、伊朗的動武威脅，都推動貴金屬價格的上漲，而近期有關新任聯準會主席人選的臆測也影響金屬市場。

他指出，市場一直押注鴿派人選的風險，進而推升了金銀價格，而過去二十四小時，消息面已出現變化。

