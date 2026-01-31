馬斯克念念不忘晶圓廠 黃仁勳︰台積已在做全球最複雜製造工作

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨表示，台積電與台灣相關半導體業已在從事全球最複雜的製造工作。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕特斯拉（Tesla）執行長馬斯克日前在財報會議上又再度提及，必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFab」。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨坦言，建晶圓廠非常不容易，設備雖然可以購買，但真正困難的是設備整合及製程技術的累積，尤其科技進展相當迅速，台積電與台灣相關半導體業已在從事全球最複雜的製造工作。

馬斯克二十八日在財報會議上表示：「為了消除三到四年後可能出現的產能瓶頸，我們將必須建造一座特斯拉TeraFab」；「將是一座非常大型的晶圓廠，涵蓋邏輯晶片、記憶體以及封裝，且會設在美國」。

黃仁勳對此表示，投資人工智慧（AI）對台積電和台灣產業非常重要，未來製造業將高度仰賴AI和機器人技術，但建造工廠並不容易，技術不斷變化，即使可以買到設備，但必須將設備和製程技術整合起來，這相當困難，尤其科技進展相當迅速，台積電和半導體業可說是從事全球最複雜的製造工作。

他強調，在AI、機器人、實體AI領域，台積電與台灣產業扮演非常重要的角色，未來的製造業將高度由AI與機器人驅動；現在的電子製造與晶片製造，早就大量使用機器人技術，生產線已經高度由AI所驅動。台灣對機器人技術本來就非常熟悉，下一代能力只會比現在更強，他非常有信心，台灣能夠持續所有最新的技術突破。

