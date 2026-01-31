台續列觀察名單 「外匯干預趨於對稱」

美國財政部昨公布半年度匯率政策報告，台灣續列觀察名單。（中央社資料照）

著重抑制匯率雙向劇烈波動

〔記者陳梅英／台北報導〕美國財政部昨公布半年度匯率政策報告，台灣續列觀察名單。報告指出，台灣央行自二〇二一年起外匯干預趨於對稱，著重抑制匯率雙向劇烈波動，央行結匯管理原則抑制新台幣炒作行為；美方也提醒，金管會調整壽險業匯率會計規則、允許業者降低避險比率，可能提高壽險業匯率風險。

中央銀行表示，與美方溝通管道一向順暢，未來仍將在良好互動基礎上，就總體經濟與匯率政策等議題持續交換意見。

美國本次報告未將任何國家列為匯率操縱國；中國、日本、南韓、新加坡、越南、德國、愛爾蘭、瑞士及台灣續列觀察名單，並新增泰國。報告並指出，台灣對美國商品與服務貿易順差約千億美元，經常帳順差占GDP比率十五％，央行淨買匯約五十九億美元（約GDP的〇．七％）。台灣僅觸及美方三項檢視標準中的前兩項，因此續列觀察名單。

央行官員說明，美方此次對各經濟體的貨幣政策與相關措施提出系統性分析，這一作法早在去年美國財政部與台灣等六國簽署匯率聯合聲明時已預告，未來都將循此架構進行。

針對台灣，美方提出四點觀察，包括台灣長期經常帳順差反映高儲蓄率，與人口老化及相對嚴謹的財政紀律有關；近年對美順差擴大，主因美國對台灣科技產品需求強勁。央行自二〇二一年起干預更趨對稱，且自二〇二〇年起每半年揭露干預數據，十三個半年度中有七次為淨賣匯。

美方注意到台灣資本管理與總體審慎措施，並指出主管機關逐步鬆綁銀行法規、發展在地資產管理業務，相關改革若順利，可能帶動資金流入。

央行︰壽險調降避險 影響有限

另，美國智庫學者指金管會實施壽險業新制恐提高國內美元需求，形同「隱性操縱匯率」。央行駁斥此說法，強調該制度屬金管會權責，與央行匯率政策無關；且壽險業若調降避險，多透過海外無本金交割遠期外匯（NDF），對國內匯市影響有限，即使透過FX Swap調整，也屬分階段進行。央行重申，致力維持新台幣匯率雙向「動態穩定」，既無也不會預設升值或貶值防線。

