後悔當年沒選他 川普宣布 華許掌Fed

美國總統川普三十日宣布前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為聯準會新任主席。（路透資料照）

美元、公債殖利率走揚 金價重挫6.9％ 美股早盤走跌

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普三十日宣布前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）為聯準會新任主席，華許二十九日赴白宮與川普會面，他是聯準會批評者，主張美國央行必須進行「政權更替」才能贏回失去的威信。

川普在其社群媒體「真實社交」發文說，「我認識華許很久了，毫無疑問，他將是聯準會很棒的主席之一，或許是最好的主席」。

八年前，川普曾考慮華許出任聯準會主席，但他最後選擇鮑爾，鮑爾主席任期至今年五月。川普一再表示後悔該決定，因為鮑爾拂逆他快速、大幅降息的要求。與其他三名最後人選相同，華許說，聯準會應降息更多。

華爾街日報報導，五十五歲的華許二〇〇六年至二〇一一年擔任聯準會理事，他長期來為重返並領導聯準會做準備，除了公開批評聯準會，他也一改多年支持自由貿易的立場，支持川普的關稅政策。

去年四月他在國際貨幣基金（IMF）演說指出，「聯準會目前的創傷主要是自己造成的」，他呼籲「政權更替」，對引導聯準會利率設定的架構進行整頓。

路透報導，雖然華許支持降息，但比起其他人選，立場較為溫和，且對於推出大規模貨幣刺激十分謹慎。Wealth Club首席投資策略師斯崔特說，「基於他的經歷與過往態度，若通膨壓力再次加劇，他可能維持現有政策」。

CNBC也報導，基於他過去聯準會的經驗，以及華爾街認為他不會對川普唯命是從，他的勝出可能不會對市場造成太大影響。巴恩森集團投資長巴恩森說，「華許在金融市場獲得敬重與威信，短期內或許會降息，但長期來看，他將是可靠的人選」。

該任命案須通過參議院的批准。鮑爾對於五月卸任後，是否續任聯準會理事未做表示，此舉將使川普失去填補聯準會理事空缺的機會，鮑爾團隊的理事會任期至二〇二八年。

華許確定出任Fed新主席，美元升值〇．五％、美國十年期公債殖利率升〇．〇二％，金價重挫六．九％。美股開盤走跌，道瓊跌逾一百點，之後收斂，標普五百與那斯達克分別跌〇．三％、〇．四％。

