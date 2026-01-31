卓揆與產業座談 軍工出口審查建單一窗口

行政院長卓榮泰與國內航太、基礎加工及機械產業業者合影，承諾會讓業者得到充分的協助和照顧。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕行政院長卓榮泰昨到高雄路竹的晟田科技公司，與國內航太、基礎加工及機械產業業者進行座談，業者反應缺工、軍工產品審查機制、工合點數及融資等問題。卓榮泰允諾，會讓業者得到充分的協助和照顧，經濟部也回應將推動軍工出口審查單一窗口。

卓榮泰表示，台美關稅談判，將推動「台灣模式」赴美投資，針對二五〇〇億美元產業自主赴美投資的資金融資需求，政府將運用信用保證機制，由國內金融機構協助產業取得資金。

座談會後，經濟部次長何晉滄說明，產業界提到勞動力短缺，希望增加外籍移工的開放名額，勞動部長洪申翰當場回應，去年院會通過跨國勞動力精進方案，產業為一名本國籍勞工加薪二千元，就可以再進用一名移工，最高比例可到四十五％。

其次，國內出口航太或軍工產品有機密性問題，業者希望設單一窗口審查機制，縮減行政流程；經濟部回應，國際貿易署和國防部正在討論，朝向建立單一窗口。

此外，過去國防部與經濟部為協助把國外技術移轉到國內的國防產業有工業合作計畫，即向國外買多少軍工產品，就可拿到「回饋點數」，目前累積額度還有二十三億元，業者期盼一定的配額可讓國內產業界用來與國外採購國防武器技術使用，以降低成本。

何晉滄表示，目前建軍時間縮短，新制將與國防部提供折衷辦法，即業界與國外廠商談多少就做多少，雙方同意就先列承諾書，不用等完全談完再簽約，近期會與國防部針對未來的工業合作機制檢討，協助產業可使用工合點數與外商合作。

軍用或民用航空維修業者則提及，目前維修產業蓬勃發展而有用地需求，希望桃機或其他用地能釋出讓業者建廠，讓台灣成為軍用或民用航空的維修王國。

卓榮泰會後表示，會加快協助產業的腳步，尤其在關稅後段還有談判要完成，一定會讓業者得到充分的協助和照顧。

