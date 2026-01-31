關稅協議有利傳產 台經院︰AI與非AI景氣分化縮小

台美關稅談判協議對國內傳統產業是利多，今年非AI（人工智慧）產業的景氣分化狀況將有所改善。（彭博資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣經濟研究院昨日公布二〇二五年十二月製造業景氣燈號，雖續亮代表低迷的黃藍燈，但信號值逐步增加。台經院預估，台美關稅談判協議對國內傳統產業是利多，今年非AI（人工智慧）產業的景氣分化狀況將有所改善。

台經院調查，十二月整體製造業景氣信號值達十二．五五分，月增〇．七三分，是二〇二五年最高。整體而言，十二月製造業景氣信號值較上月增加，主因是AI及雲端服務等應用商機強勁、川普關稅政策影響淡化等因素所致；進出口增幅雖因高基期，增速較上月縮減，但仍維持雙位數成長。

台經院指出，國際科技大廠對AI發展前景持續看好，外銷訂單金額創下史上新高，加上台灣股市價量齊揚，以及製造業廠商對當月及未來半年的景氣樂觀看法較上月調查增加，推升需求面及經營環境面指標表現；但非AI相關製造業表現則相對溫和或仍待復甦，抵銷部分增幅，十二月製造業景氣燈號仍維持代表景氣低迷的黃藍燈。

展望未來，台經院表示，對台灣而言，隨著台美關稅協議確定，對等關稅稅率將由二十％降至十五％且不疊加，不僅有助於降低我國工具機、自行車、水五金及機械等傳統產業出口美國的成本，亦使台灣取得與日韓等競爭對手公平競爭的機會，並相較中國及越南等國更具競爭優勢；預期二〇二六年我國AI與非AI產業景氣分歧情況，將較二〇二五年明顯改善。

