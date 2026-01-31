AI拉貨超強 去年GDP成長8.63％、15年新高

近10年台灣GDP統計

人均GDP概估3萬9477美元 超車日、韓

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布去年第四季經濟成長率十二．六八％、上修四．七七個百分，創三十八年單季最高，主因商品出口強勁，「AI拉貨力道超乎預期，沒想到需求這麼強」；去年經濟成長率達八．六三％、上修一．二六個百分點，創十五年新高，遙遙領先中、日、韓、星等主要國家。此外，去年台灣人均GDP概估三萬九四七七美元，超車日、韓。

Q4成長12.68％ 38年單季最高

根據統計，台灣二〇二五年GDP（國內生產毛額）成長八．六三％，遙遙領先中國的五％、新加坡四．八％、香港三．五％、南韓一％等。另，國際貨幣基金（IMF）預測二〇二五年日本人均GDP約三萬四七一三美元、南韓三萬五九六二美元，台灣概估三萬九四七七美元，高於日、韓，除了我國GDP成長較高外，也與匯率因素有關。

主計總處表示，AI與高效能運算等需求超乎預期，雲端服務業者持續增加資本支出，推升相關產品拉貨動能，第四季商品出口年增四十九．四％、較預測高出十二．五六個百分點；併計商品及服務，第四季輸出實質成長三十八．八二％、上修三．九八個百分點。輸出與輸入相抵，第四季國外淨需求對經濟成長貢獻十一．九一個百分點。

投資方面，新興科技應用需求帶動企業投資動能，雖營建工程及運輸工具投資略減，但第四季新台幣計價機械設備進口年增二十二．八六％、其中半導體設備年增二十三．八九％；概估第四季資本形成（含政府、公營與民間固定投資以及存貨變動）實質負成長三．八三、上修〇．四七個百分點，對經濟成長負貢獻一．〇六個百分點，主因基期相當高。

外界憂心對美投資影響台灣經濟表現，主計總處專門委員江心怡指出，台積電二〇二〇年宣布赴美設廠，自二〇二一年至二〇二五年，民間投資平均年增超過六％、經濟成長率平均四．八％，顯示企業進行全球布局的同時，國內投資持續進行，因市場需求很強，帶動國內投資及生產。

民間消費方面，主計總處表示，業者配合政府普發現金推出促銷活動，貨物稅減徵加碼帶動車市買氣恢復，加上股市交易熱絡等，概估第四季民間消費實質成長三．四三％、上修〇．二九個百分點。

