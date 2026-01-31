財經青紅燈》景氣燈號是反指標？

2026年以來，台股累計漲幅約12%，擠入全球前10名！國發會日前發布2025年12月景氣對策信號亮出代表「景氣熱絡」的「紅燈」，卻被曲解為過熱的「反指標」，完全無視於這是建立在AI需求強勁，台灣供應鏈基本面強勁的現實。（中央社資料照）

台股強強滾，市場多頭領軍！2026年以來，台灣加權指數累計漲幅約12%，擠入全球前10名，連立法委員都大方請吃雞排、喝珍奶，慶祝台股站上3萬點大關。而國發會日前發布2025年12月景氣對策信號亮出代表「景氣熱絡」的「紅燈」，卻被曲解為過熱的「反指標」，完全無視於這是建立在AI需求強勁，台灣供應鏈基本面強勁的現實。

國內科技產業營運暢旺，推升股市多頭走勢，就代表這不是「無基之彈」，而是有基本面作為後盾的「有基之彈」；換言之，當前的景氣經濟狀況，沒有過熱的疑慮。

股票市場過去曾有句順口溜，「紅燈賣、藍燈買」，也就是股市太熱時，要趕快閃人、下車賣股，但現在已到賣股的時機嗎？12月的景氣燈號綜合判斷分數升1分，到達38分，也就是剛好在門檻附近，這次燈號轉紅主要受惠於AI相關需求強勁，持續支撐景氣動能；在9項構成項目中，呈現「2好1壞」的變動格局。

其中，「工業及服務業加班工時」因資訊電子產品生產增加而由綠燈轉為黃紅燈；「製造業營業氣候測驗點」也好轉為綠燈，兩者各貢獻1分；唯獨「批發、零售及餐飲業營業額」由紅燈轉為黃紅燈，主因今年春節落在2月，較去年延後，受基期因素與春節落點影響所致；其餘如海關出口值、股價指數、工業生產指數等6項指標維持紅燈，顯示出口與投資動能依舊強勁。試問，哪來的過熱？

2026年開春以來，台股是「牛氣沖天」，指數已創史上盤中及收盤最高，這也是過去標準的「元月行情」或「紅包行情」寫照；且根據國際機構調查顯示，全球AI算力至2030年仍將供不應求，企業獲利可望持續支撐台股表現，如無意外，後勢行情仍可期。（王孟倫）

