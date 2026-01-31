盤勢分析》漲多修正乖離 勿過度追高

投信表示，台股本次回檔主要來自技術指標過熱，屬於多頭趨勢中的「健康修正」，清洗短線投機浮額有助籌碼面重整。（中央社）

本週適逢美股超級財報週，儘管8成企業表現優於預期，但微軟在AI領域的鉅額資本支出，再度引發市場疑慮。台股昨日以小漲19.25點的3萬2555.52點開出後，指數隨即翻黑，跌幅持續擴大，盤中一度下跌超過500點，險失守3萬2千點大關，終場下跌472.52點，收在3萬2063.75點，成交金額9071.11億元。

昨日三大權值股包括台積電（2330）、台達電（2308）、鴻海（2317）全部收跌，電金傳類股跌多於漲。記憶體族群則受惠於國際報價上修，南亞科（2408）攻上漲停326.5元創新天價。

請繼續往下閱讀...

台股元月累計上漲3100.15點，創單月最大漲點，週線已連六紅。不過三大法人昨同步站在賣方，其中外資大賣512.39億元、投信也賣超30.52億元、自營商賣超93.93億元，三大法人合計賣超636.84億元；外資台指期淨空單昨減少32口，累積外資台指期淨空單為3萬2670口。

玉山投顧指出，台股目前與年線乖離來到33.55%，已達到近10年的極端值，短線須留意漲多獲利調節賣壓回測短期均線，造成大幅震盪，注意持股比重且勿過度追高，可待漲多回檔進行線型修正後再進場布局。

國泰投信表示，台股本次回檔主要來自技術指標過熱，屬於多頭趨勢中的「健康修正」，清洗短線投機浮額有助籌碼面重整。後續仍可能受國際財報變化與農曆年封關效應影響，但AI長期趨勢明確、半導體供應鏈基本面依舊穩健，策略上建議以攻守兼備的方式因應，可鎖定成分股均衡、波動較低的ETF，伺機把握修正後行情回溫的反彈機會。（記者方韋傑）

