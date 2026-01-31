飆股幕後》三大法人齊按讚 鴻勁掛牌2個月漲1.5倍

受惠晶片測試需求強勁，半導體測試設備廠鴻勁較去年11月27日以1495元掛牌上市價，短短二個月飆漲1.5倍。(鴻勁提供）

半導體測試設備廠鴻勁（7769）受惠晶片測試需求強勁，昨盤中逆勢衝3830元，終場收平盤價3750元，居台股第三高；鴻勁近月漲幅逾一成，較去年11月27日以1495元掛牌上市價，短短二個月飆漲1.5倍。

鴻勁2025年營收與獲利成長強勁，受惠客戶對AI與HPC（高效能運算）等晶片測試相關設備需求旺，全年營收約302.71億元，年成長高達116.34%，創年度營收歷史新高。前三季累計稅後淨利達86.5億元，年增近1.32倍，毛利率達58.4%，優於前年同期的55.54%，每股稅後盈餘達53.54元，超越2024年全年，獲利提前創新高。

鴻勁主要供應一站式IC測試分類、主動溫度控制（ATC）及半導體相關設備整合性解決方案，營收比重上，測試分類機占4成以上，ATC占比超過3成、水冷板占2成以上；測試分類機市占率約達3成以上，美國是最大市場，顯示在全球測試設備市場的領先地位。展望營運，鴻勁指出，目前產能滿載，並擴增產能中，全年營運樂觀、成長可期。

外資認為，鴻勁擁多重成長動能，除強勁的AI與HPC需求支撐，雲端服務供應商的AI ASIC對其測試分類機採用日益提高，同時技術也將延伸支援CPO（共同封裝光學元件）等。預估今年營收可望年增54%，2027年再成長40%，重申「買進」評等，並調高目標價至5000元。

外資本月買超4609張、投信946張、自營商28張，三大法人共買超5583張且連3月買超，法人齊看好鴻勁。

