飆股幕後》搭上光通訊列車 啟碁本月飆漲86%

記者王憶紅／特稿

網通股啟碁（6285）在1月16日公布優於市場預期的自結2025年第四季財報後，股價持續走高，昨日一度衝上192元，刷新歷史新天價，後在獲利了結賣單出籠下，一度殺到平盤以下，但終場仍以上漲8.5元的185元作收，漲幅4.82%，本週漲幅19.35%，若從1月16日計算，漲幅高達71.29%，今年以來漲幅則達86.87%。

過去兩週三大法人合計大買4.22萬張，其中外資就買超3.6萬張。同一期間，融資也大增1.3萬張。

啟碁去年第四季營收270億元，年減3.3%，而毛利率14.1%，不僅顯著優於市場預期，更創2017年第二季以來新高，稅後盈餘9.87億元，年減2.9%，每股稅後盈餘2.06元，全年每股稅後盈餘6.41元。

除毛利率明顯跳升外，法人觀察，啟碁產品結構也出現質變，從傳統無線網路產品，轉型到更高階的產品。法人指出，啟碁的車用產品今年持續穩健成長，而去年約占營收10%的低軌道衛星產品，在客戶出貨帶動下，今年營收占比也將提升，同時，美系交換器廠商的企業用800G交換器產品，可望在第三季開始出貨，推升今年營運成長。另外，啟碁的全光交換器OCS（Optical Circuit Switching），則可望在2027年開始出貨給美系光通訊廠商，貢獻營收。

法人認為，啟碁產品結構已出現轉變，在轉型到更高階的產品下，預估2026年雖有記憶體價格上漲的逆風，但獲利仍將成長。

