萬海：今年海運市況較去年好

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航商萬海（2615）總經理謝福隆昨表示，根據市調機構資料顯示，今年海運供給大於需求，但各地碼頭塞港，抵銷了增加出來的運力，且在關稅明朗後，客戶出貨穩定，加上美國有期中選舉，執政黨一定會釋出利多，有助貨量增加，美國線會較去年樂觀，整體而言，今年海運市況會較去年好。

供過於求被塞港抵銷

謝福隆指出，雖然新船持續交付，但全球港口壅塞，包括上海、歐洲大港口等都在塞港，約可吸收200萬個TEU（20呎櫃），且在紅海危機後，航商繞道好望角，也約吸收280萬個TEU，因此，塞港、繞道緩解了供給過剩的情形；目前市場持續缺船，以8000 TEU船為例，日租金由疫情前約2萬美元飆至8萬美元，且一船難求。

謝福隆表示，美國關稅政策穩定、潛在利率調降及美國大選等因素，可望帶動貨量反彈，加上非洲等市場需求上揚，對今年市況抱持樂觀看法。

SCFI運價連4黑 週跌近10%

最新一期上海出口貨櫃運價指數SCFI下跌141.11點，來到1316.75點，週跌幅9.67%，為連4跌，四大主要航線跌幅都逾10%。

遠東到歐洲每TEU為1418美元，較前一期下跌177美元，週跌幅11.09%；遠東到地中海每TEU為2424美元，下跌332美元，週跌幅12.04%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）1867美元，下跌217美元，跌幅10.41%；遠東到美東每FEU為2605美元，下跌291美元，跌幅10.04%；遠東到東南亞每TEU為483美元，下跌13美元，跌幅2.62%。

