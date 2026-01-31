全球AI晶片最大產地 台積電貢獻南科產值逾8成

南科昨慶祝成立30年，首度頒發「功在南科」給對南科發展有卓越貢獻的廠商。（記者劉婉君攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠AI晶片需求3、5奈米先進製程旺盛，位於南科的晶圓18廠是全球AI晶片最大產地，目前產能爆滿，業界傳出主要客戶即使加價也要不到產能，比高頻寬記憶體（HBM）還炙手可熱，輝達執行長黃仁勳頻來台向台積電固樁就可知盛況空前。台積電估計去年貢獻南科產值達8成，今年隨著先進製程產能增加，貢獻幅度可望再向上成長。

台積電為南科營業額最高、員工數最多、承租土地面積最大的廠商，獲「南科磐石獎」。（記者劉婉君攝）

南科昨慶祝成立30年，管理局舉行「南科30‧共好前行交流活動」，會中也頒發「功在南科」獎項給10多家廠商，以肯定產業界長期帶動南科的成長。其中，南科磐石獎由台積電獲得，台積電為南科營業額最高、員工數最多、承租土地面積最大的廠商。

受惠AI應用對先進製程3、5奈米需求強勁，南科2025年前10月營業額表現強勁，突破新台幣2.36兆元，居三大科學園區之首，約占51%比重，年增37.8%，並超越前一年全年。其中，半導體產業是主要動能，前10月產值達2.05兆元，占南科產值近87%比重。估計2025年南科營業額直逼3兆元，其中台積電貢獻產值超過2兆元，達8成比重。隨著高雄廠區今年2奈米大量開出、南科18廠將增加3奈米產能、還有先進封裝產能，預估台積電今年占南科營業額比重可望超過8成之多。

去年訪南科18廠固樁

黃仁勳：台積電是最頂尖的

輝達執行長黃仁勳去年11月上旬曾快閃來台，首站就奔赴台積電南科晶圓18廠，為的就是要追加先進製程產能。

黃仁勳前天再度抵台，隨即與台積電創辦人張忠謀聚會，也表明會與台積電董事長魏哲家碰面，即使輝達投資英特爾，並與英特爾合作開發產品，但他誇讚「台積電是最頂尖的」，因為台積電的供應非常穩定，對客戶服務也是最優秀的，他對台積電執行力非常滿意。

