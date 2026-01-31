住宅法修法三讀 社宅至少20%提供婚育宅

立法院昨三讀通過「住宅法部分條文修正案」，出現全院立委贊成的難得景象。（記者塗建榮攝）

〔記者李文馨／台北報導〕立法院昨三讀通過「住宅法部分條文修正案」，重點包含社會住宅應提供至少廿％比率，出租予新婚兩年內或育有未成年子女之婚育家庭；明定興辦社宅各年度計畫物件總量中，包租以達五十％為原則；要求內政部應建置全國統一的申請登記平台，並規範補助包租的金額不得低於代管二．五倍。

現行條文規定，社宅應至少提供四十％以上比率出租給經濟或社會弱勢者，另提供一定比率予未設籍於當地且在該地區就學、就業有居住需求者；此次修法增訂，應提供至少廿％比率出租予新婚兩年內或育有未成年子女之婚育家庭。

申請社宅 建置全國統一平台

三讀條文也明定，內政部應建置全國統一的申請登記平台，供符合資格者登記，經申請人同意者，並得自相關目的事業主管機關介接其家庭成員之戶政、財稅及社會福利個人資料。內政部也應定期統計分析，將其供給區位、戶數需求、房型配比及所需公共設施，作為將來擬訂社宅興辦計畫的依據。

朝野對於租賃住宅市場透明化細節未達共識，藍白挾人數優勢表決通過再修正動議，三讀條文明定，主管機關應定期蒐集、分析、公布住宅資訊，其中租賃住宅市場依其形態及屋齡區分「每坪」租金價格資訊，以中位數及分位數方式呈現，並以租金補貼、包租代管物件優先辦理。

內政部表示，現行租金補貼案件中，分租套、雅房比例偏高，實際面積資料之提供、認定及核實，涉及地方政府執行實務，尚須與專家學者、公會團體及縣市政府研議申請規範等事宜，須審慎處理，才能實質促進租賃市場資訊透明與健全發展。

