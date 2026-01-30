ETF股王00631L將1拆22 分割前最後交易日：3/24

（取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕「ETF股王」元大台灣50正2（00631L）昨日宣布分割投票結果正式通過，根據元大投信官網公告，以目前價格估計分割比例為1拆22，3月24日為分割前最後交易日，3月25日至30日暫停交易，3月31日恢復交易；市場估計分割完成後，00631L每單位價格約在20元左右，進入門檻可謂大幅降低。

分割後每張約降至2萬

元大台灣50正2ETF為槓桿型ETF，統計至1月23日為止，受益人數超過4萬人，目前規模來到493億元；而00631L自2014年10月31日掛牌以來，至今報酬率超過21倍，遠高於同期間高含積量的ETF漲幅，以及同期間加權股價指數含息報酬率的442%，昨日小跌5.2元、以458.75元作收。

請繼續往下閱讀...

法人分析，00631L過去因為漲幅驚人，價格從20元漲到近460元，使得投資門檻較高，觀察元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）、國泰台灣加權正2（00663L）等ETF進行股票分割後，價格變得親民，也吸引更多投資人加入。

但法人也提醒，操作00631L的成功關鍵，在於能忍受波動進而長期持有，舉例來說，去年4月因關稅議題發酵，00631L股價一度從250元跌到125元，但負面消息陸續消化後，又從125元一路上漲到355元、漲幅超過180%，如今股價來到近460元，波動度相當高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法