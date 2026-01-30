財經青紅燈》地方不急、急死中央

內政部昨（29）日在行政院會報告「加速營建剩餘土石方全流程去化策略規劃」。（記者鍾麗華攝）

今年起「營建剩餘土石方全流向管理」新制上路，讓長久以來遊走灰色地帶的土石方清運走向合法管控，但卻在地方政府消極應對、業者能拖就拖心態之下，撐到最後才將運送車輛送裝GPS、引發這次土方之亂。正因「地方不急、急死中央」，內政部、環境部只好緊急應變成立「營建產出物跨局處推動平台」，協調國營事業土地、閒置工業區或適當區位做為短期土石方暫置處。

土石方流向管理並非貿然上路，反而早已檢討長達2年時間，國土署前署長吳欣修轉任前更親上火線召開說明會強調，新制從2024年開始檢討，且2025年8月與業者、地方政府、相關單位開會時，就已明確表示一定會實施。

平心而論，2年的檢討過程，中央缺乏危機處理機制、忽略土方清運新制上路後的衝擊評估，地方政府也未積極尋覓土石方暫置處，而業者更是拖到最後一刻才要裝機，多重因素交錯之下，就形成營建業者出來罵政府、地方卸責中央不幫忙找尋調度土方處置場所，中央只好照三餐開會提出緊急解決方案。

要改變過去土石方非法棄置、不實繞場、假聯單與虛報數量等陋習，地方政府不能只出張嘴等著中央來幫忙，更何況建照審查過程，就有包含土石清運計畫，既然建照是由地方政府審議過並核發，土方清運照理說也要由地方擬定長久計畫；歷經這場「土方之亂」後，雙北市政府都提出想要跟台北港租借土地，成立土資場，那試問一直「生出」重劃區的台中市府，難道只會嚷嚷、不效法雙北市嗎？（徐義平）

