台北電玩展起跑 參展業者破紀錄

台北市電腦公會榮譽理事長童子賢昨天表示，今年台北國際電玩展參展業者再創高峰，扮演台灣連結國際數位遊戲世界、促進多元交流的重要平台。（記者張慧雯攝）

預計促成超過2000場商務洽談

〔記者張慧雯／台北報導〕2026台北國際電玩展登場，其中，國內遊戲大廠包括智冠（5478）、網龍（3083）、昱泉（6169）、光聚晶電（前大宇資，6111）、網銀等齊參展；台北市電腦公會榮譽理事長童子賢昨致詞時表示，今年台北國際電玩展參展業者再創高峰，扮演台灣連結國際數位遊戲世界、促進多元交流的重要平台。

他提到，此次台北國際電玩展有三大亮點。第一，台北國際電玩展是台灣最具國際規模的遊戲盛會，今年最受矚目的焦點，莫過於日本任天堂帶來全新主機Nintendo Switch 2的展示，讓玩家搶先體驗最新趨勢；第二，是亞洲最大規模的獨立遊戲新創舞台，「Indie House」今年共有23個國家地區、191組團隊參與，展出逾250款作品，規模為歷年之最；此外，今年商務區移師一樓擴大舉辦，共有16國、101家業者參與，預計兩天展期將促成超過2000場商務洽談。

請繼續往下閱讀...

根據第三方市調機構Sensor Tower《2025年海外遊戲市場洞察》報告指出，去年上半年全球手遊市場熱度延續，市場規模預計在2028年突破1200億美元（約新台幣3.7兆元）；其中，東南亞、拉丁美洲及中東等新興市場強勢崛起，顯示海外市場將成為穩健增長的關鍵要素。

規模歷年之最

連結全球市場

智冠表示，看準全球遊戲市場回溫及新興市場崛起，今年以「歷屆最大規模」強勢進駐，目前旗下12項核心業務，服務範圍橫跨台灣、中國、香港、澳門、東南亞及拉丁美洲等地區，提供在地化營運服務，以多年深耕國際市場經驗與「一站式服務」，協助遊戲夥伴高效開拓全球市場版圖。

網銀集團指出，持續深化泛娛樂布局，旗下整合支付、點數與數位娛樂服務平台的「樂點（GASH）」也參展，將以「支付無界限」為核心，展示金流服務、內容體驗與點數回饋的泛娛樂生態布局，並結合網銀國際集團與橘子（6180）集團於泛娛樂產業的資源優勢，為海內外合作夥伴提供更具競爭力的全方位營運方案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法