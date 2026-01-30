台股爆1.16兆天量收黑 短均不宜帶量跌破

台股創高藏風險？央行理事示警外資頻繁進出恐加劇股匯市波動。 （記者陳梅英攝）

僅差一步站上3萬3千點

〔記者歐宇祥／台北報導〕美國聯準會維持利率不變，美股受支撐，但台股昨爆量拉回。昨日加權指數本也開在平盤上，一度漲近200點，最高來到3萬2996點，再創歷史新高，僅差一步站上3萬3千點大關，隨後逢高獲利了結賣壓出籠，電子、傳產權值股倒地，權王台積電（2330）股價由紅翻黑，台股也震盪走跌，終場下跌267.55點、以3萬2536.27點作收，集中市場成交量放大到9307.9億元，創下歷史新高，若加計櫃買2306億元，總成交量達1.16兆元。

逢高獲利了結 賣壓出籠

台積電昨日早盤股價一度站上1835元，與大盤同步創高，但漲多拉回，股價翻黑，壓抑台股走勢，台達電（2308）、鴻海（2317）也震盪走跌，而聯電（2303）法說會變法會，開盤半小時就打入跌停鎖死。不過記憶體、矽光子族群漲勢較強，旺宏（2337）、聯亞（3081）、光聖（6442）以漲停作收。

台積紅翻黑 台股大震盪

昨日外資買超146.59億元、投信賣超29.04億元、自營商賣超134.16億元，三大法人合計賣超16.61億元；外資台指期淨空單大增4770口，累計外資台指期淨空單近3.3萬口。

群益期貨認為，外資期貨保守布局，整體籌碼面保守看待。台股呈現下跌修正格局，電子族群熄火整理，台股轉作區間震盪整理，短線台股的反彈可以悲觀看待。

外資買超 投信、自營商賣超

元大投顧認為，台股昨日出現獲利調節賣壓，不過台廠除輝達持續下單、四大CSP（雲端服務供應商）動能不亞於輝達，外資看多台股，成為基本面底氣，只要後續短均線不要帶量跌破，就不易連續下跌。

