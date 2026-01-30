Fed利率不變 美財長重申強勢美元

美財長貝森特週三重申，美國奉行強勢美元政策，一改總統川普前日表態支持美元走弱的發言。市場認為，美國政府的立場是支持美元漸貶，而不是急貶。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週三會後決定維持利率不變，加上美國財長貝森特週三重申，美國奉行強勢美元政策，一改總統川普前日表態支持美元走弱的發言；週四美元指數一度反彈，但隨後又轉貶，因市場認為，美國政府的立場是支持美元漸貶，而不是急貶。

Fed在週三會後以十票對二票，通過維持利率三．五％至三．七五％區間不變，為去年七月以來首見。Fed主席鮑爾表示，美國經濟表現穩健，且通膨與就業風險均已降低，這意味了在進一步降息前，仍須等待一段時間。

針對市場臆測美國可能考慮進場干預匯市，拋售美元來換取日圓，貝森特接受CNBC訪問時強調，美國「絕對沒有」這麼做，並重申奉行強勢美元政策，但強勢美元政策意味了要建立正確的基本面，「如果我們有良好政策，資金就會流入」。

由於川普二十七日才表示，對美元走弱感到「舒服」，因為這有利於美國企業，導致美元出現沉重賣壓，貝森特的發言加上Fed維持利率不變，讓疲弱的美元一度獲得支撐，但也沒有維持太久。週四彭博美元現貨指數貶值約〇．一％。

Ericsenz Capital投資長 Damien Loh表示：「貝森特在美元立場上採取戰略模糊策略，川普最初倡導的全面弱勢美元政策可能會演變成失控局面，因此貝森特試圖加以緩和，但他們仍希望美元逐漸走弱。」

彭博美元現貨指數今年已下跌逾二％，去年下跌八．一％。今年來黃金現貨價格上漲約三十％，週四已突破每盎司五五〇〇美元，白銀上漲逾六成，週四每盎司突破一二〇美元，雙雙創下歷史新高。

