三三會獨看衰關稅談判 經濟部：與產業共識落差大

〔記者廖家寧／台北報導〕台美談判達成對等關稅降至十五％且不疊加、半導體及其衍生品等二三二條款最優惠待遇，幾乎所有工商團體都表達肯定、甚至公開呼籲立院應該速審，唯獨「三三會」公開質疑將造成中小型出口業者及製造業壓力，且大規模對美投資恐引發產業空洞化疑慮。經濟部昨鄭重反駁，「三三會看法與產業普遍性看法顯有分歧」。

關稅底定 工商界普遍按讚（整理製表︰財經群組）

「三三會」早年是由政界「日本通」、前經建會主委江丙坤發起，最初構想是「中日經貿關係俱樂部」，但近幾年面向逐漸由日本轉向中國，多次組團考察中國投資環境，比去日本還要多。

主要產業公協會肯定關稅「利多定心丸」

經濟部表示，此輪台美談判成果受到各界肯定，國內重要的工業總會、工業區廠商聯合會、工商協進會及商業總會等都表態支持，尤其是讓傳統產業得到助益，可以相同基礎與日韓等對手競爭，提升我國中小企業及傳統產業對美出口競爭力。

另電電公會（TEEMA）、機械公會、工具機公會、鋼鐵公會、紡織業拓展會、藥師公會全國聯合會及彰化水五金協會也公開表示，十五％關稅不疊加的談判結果，讓廠商吃下定心丸，且讓台灣廠商能與日、韓站在同樣的立足點競爭，肯定政府談判成效；而可能赴美投資的半導體業者及其供應鏈，如台積電、環球晶等，也都對談判結果持正面看法。

但三三會副理事長暨台聚集團董事長吳亦圭二十八日表示，十五％稅率雖與日、韓相同，但對台灣中小型出口業者、農產品與傳統製造業仍有壓力，另大規模對美投資引發資金與人才流向美國，有產業空洞化疑慮。

三三會理事長林伯豐昨日受訪又說，產業界顧慮二五〇〇億美元對美投資，恐會讓資金、技術、人才流向美國，造成國內產業空洞化，二五〇〇億美元信保也可能拖垮政府財政，究竟是台灣優先還是美國優先，大家應該要想清楚。

