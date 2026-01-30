美中交手H200 童子賢︰科技成大國博弈籌碼

和碩董事長童子賢昨在2026年國際電玩展開幕表示，近年科技與貿易決策已不再是單純的產業問題，而是深度混合大國博弈的結果。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑、卓怡君／台北報導〕輝達執行長黃仁勳昨抵台時表示，目前正在等待中國核准H200銷售許可，輝達靜待中方點頭。和碩董事長童子賢昨出席二〇二六年國際電玩展開幕活動時坦言，近年科技與貿易決策已不再是單純的產業問題，而是深度混合大國博弈的結果，「快樂做產品、專心做產品的時代已經過去了」。

童子賢以輝達H200晶片近期開放對中國銷售為例說明，美中之間的科技政策，背後牽動的是政治競賽與策略調節；拜登政府時期採取全面封鎖政策，川普時期則出現相當具有個人特色的作法，「可以用錢來買」，但並非毫無限制。目前H200出口中國須繳納約二十五％的出口稅，且銷售數量受限，顯示科技產品已成為談判籌碼，而非單純的商業合作。

他說，中國同樣展現「拉與打」並行的策略，一方面有限度開放H200採購，僅限阿里巴巴、騰訊、字節跳動等特定企業；另仍同步鼓勵產業採用中國國產的華為系統。

從更宏觀角度來看，童子賢認為，台積電創辦人張忠謀曾提出「全球化已死」的觀察，至今並非完全失準，但現況更接近「全球化變質」。國與國之間的科技與貿易已深受國際政治影響，從半導體、晶片、稀土到設備管制，皆被納入大國競逐的工具箱之中，「快樂做產品、專心做產品的時代已經過去了」。

美釋調整韓關稅訊號 台應審慎應對

當談及近期美國對韓國關稅政策反覆調整，童子賢說，川普主導下的國際政治與貿易談判節奏快速且高壓，相關動作不僅是針對單一國家，而是向所有談判對象釋放訊號；第一線談判人員承受極大壓力，台灣必須審慎應對類似風險。

