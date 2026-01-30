美商頻加碼 龔明鑫：投資台灣不危險

經濟部長龔明鑫（右2）28日出席華府智庫大西洋理事會舉辦的「台灣在全球供應鏈的關鍵角色及美台關係未來」座談並發表演說。右一為大西洋理事會主任Markus Garlauskas、左二為國際貿易委員會（NFTC）副總裁Jeannette Chu。（經濟部提供）

AI時代台灣扮演要角

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長龔明鑫指出，未來最重要的「AI（人工智慧）爆發性成長」及「打造非紅供應鏈」等兩大議題，台灣都是不可或缺的重要角色，盼台美攜手合作對世界做出更大貢獻；他更強調，面對地緣政治考驗，美商依然加大投資，台灣「一點都不危險」。

龔明鑫台灣時間二十八日晚間出席美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）座談並發表演說。他提到，二〇一六年之前，台灣經貿政策偏向中國，但那八年平均經濟成長率僅二．五％；在前總統蔡英文上任後，台灣經濟的面向從過去的「面向中國」轉為「面向全球」。

台美投資是雙向互增

他說，台灣半導體深耕逾四十年，近十年來產值從八〇〇億美元起不斷攀升，當AI快速發展，三〇〇〇億美元目標很快就會達成；目前台灣半導體及其供應鏈與AI伺服器、ICT產品等對美投資已達一二六〇億美元，未來投資規模估可「翻倍」達二五〇〇億美元。

被問到是否有關於台灣的「錯誤認知」需被澄清？龔明鑫強調，國際始終認為台灣面臨地緣政治挑戰，投資上具風險，不過很多美國企業並沒有退縮、反而加大投資，這顯示「台灣一點都不危險」。

台力拚供應鏈韌性 貢獻全球

龔明鑫也說，因烏俄戰爭凸顯供應鏈韌性問題，台灣會努力做好，就像AI時代來臨，台灣把生產效率做得更好來貢獻全世界。

台美攜手打造非紅供應鏈

龔明鑫以無人機為例，過去是中國大疆搶占全球市場，但非紅供應鏈訴求日漸強烈，短短一年時間台灣無人機外銷金額超過一億美元，且台灣無人機聯盟超過二百家公司加入，展現技術能量。他說，無人機會有國防軍用與民間商用，透過聯盟等平台，供應鏈廠商可和歐洲、美國領先相關業者接觸、合作，下階段政府還有很重要的功能就是「相互的國際認證」，因無人機有通信等需求，若台灣跟美國民間或政府單位能達成比較順利的認證機制，將促使產業加速發展。

