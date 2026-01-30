出口超預期 主計總處：2025年GDP成長有望上修至8%以上

主計總處今天將公布去年第四季GDP概估統計，由於第四季出口表現遠優於預期，預估第四季GDP成長將大幅上修至十％以上，連帶去年全年GDP也將再度上修，預料去年經濟成長率有望上修至八％以上，創十五年新高。（示意圖，中央社資料照）

全年GDP料創15年新高

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今天將公布去年第四季GDP（國內生產毛額）概估統計，由於第四季出口表現遠優於預期，預估第四季GDP成長將大幅上修至十％以上，連帶去年全年GDP也將再度上修，預料去年經濟成長率有望上修至八％以上，創十五年新高。

去年第4季GDP將大幅上修至10％以上

主計總處去年十一月已將第四季GDP上修至七．九一％、上修六．一九個百分點，去年全年經濟成長率則上調至七．三七％、上修二．九二個百分點。不過，主計總處預測去年第四季出口一七二二．九億美元 、年增三十六．八四％，但財政部公布第四季出口一八八一．一億美元、年增四十九．四％；換言之，儘管主計總處已大幅上修出口值，但第四季出口仍較最新預測數高出一五八億美元，預料將帶動第四季GDP上修至十％以上，連帶去年GDP有望上修至八％以上。

財部：AI商機未減 今年需求更強

財政部官員表示，AI商機沒有減弱跡象，反而愈來愈強，大型雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速推動主權AI與建置算力基礎設施，激勵相關硬體需求，帶動我國出口一路走紅，出口增幅遙遙領先主要國家。主計總處官員也表示，由於出口表現超乎預期，出口占我國GDP近七成，因此帶動GDP上調，而今年AI需求還是存在。

主計總處並表示，美國去年四月初宣布對等關稅，並揚言半導體產品將課徵高額關稅，在此不確定因素下，主計總處去年各次預測均採最保守預測，去年十一月預測今年GDP成長三．五四％；隨著台美達成貿易協議，降低總體經濟不確定性，對經濟成長有正面效果，今年GDP上調機會高。

