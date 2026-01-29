盤勢分析》量未失控前 指數緩步墊高

台股加權指數28日再創新高，盤中最高32803.82點，最低32381.76點，終場收在最高點32803.82點，上漲485.9點、漲幅1.5%。（中央社）

美國費城半導體指數再攻高，外資歸隊，台股上漲無極限，多頭大隊連日急行軍，權王台積電（2330）攻上新高價1820元；矽光子股王光聖（6442）連2日漲停，矽光子族群士氣高昂，聯亞（3081）、波若威（3163）、華星光（4979）亮燈漲停；記憶體族群在休息一天後，在美光股價創高激勵下，再次全面噴出，旺宏（2337）法說會釋出利多，率先攻上漲停，另因中國MCU（微控制器）等IC調漲，相關IC設計概念股為之振奮，盤面多點開花，加權指數越走越高，終場大漲485.9點，收在昨日最高點3萬2803.82點，再創新高，成交量大約8503億元。

國票證券指出，台股多方氣勢延續，AI族群持續領軍，農曆年前仍具續創高點空間；惟隨封關日逼近，須留意大資金回收帶來的波動風險，預期後續台股將以驚驚漲方式向上緩步墊高，當前台股偏多看法不變，電子股仍為核心投資主軸。

請繼續往下閱讀...

凱基投顧分析，就技術面觀察，台股價量齊揚下有利多頭延續，指數將繼續沿5日線墊升，只要量能沒有放大過快，或是出現爆量黑K，在下方均線支撐力道強勁下，台股仍有機會上攻。

3大法人昨合計買超302.2億元，其中外資買超332.7億元、投信賣超12億元、自營商賣超18.4億元；外資台指期淨空單昨增加2614口，累積外資台指期淨空單約2.79萬口。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法