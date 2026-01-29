財經青紅燈》川普又TACO了！

彭博調查發現，川普的關稅威脅執行率25%。（路透）

近來「川普又TACO了」成為市場流行語，意指「川普總是臨陣退縮」（Trump Always Chickens Out）。確實，從對等關稅最高50%、中國關稅最高245%、晶片關稅100%、到格陵蘭爭議等，川普一開始總把話說得很硬，事後卻一再延遲執行，或實際執行情況有相當落差。不過，與其將此解讀為川普退縮或不可信，倒不如說這是川普的策略，藉此爭取更多談判空間與時間，也讓市場有機會反彈。

自2025年1月20日川普重返白宮以來，「川普2.0」對市場造成的震撼從未停止，例如2025年4月2日宣布對等關稅，造成全球股災，國際恐慌氣氛濃厚，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，4月8日續跌772.4點、跌幅4.02%；後因對等關稅延後執行，加上美國與各國陸續達成貿易協議，全球股市開始反彈，包括美、台、日、韓等股市均屢創新高。

請繼續往下閱讀...

近期川普對格陵蘭的威脅又引發金融市場震盪，但川普表示排除動用武力取得格陵蘭後，市場再度反彈，TACO之說再起。確實，川普的態度常常轉變，但這應是川普的對外策略，例如近期加拿大擬與中國簽訂貿易協議，但川普威脅將對加拿大徵收100%關稅後，加拿大總理卡尼就表示無意與中國簽訂，川普的威脅見效後也就不用TACO了。

從另一角度來看，當TACO一再上演，川普的政策或發言對市場影響也會逐漸鈍化，例如川普日前突宣布將南韓關稅由15%調高至25%，因南韓國會延宕美韓貿易協議，但當天韓股仍大漲。因此，儘管川普任內仍將持續影響國際政經情勢，投資人似乎也不必過於緊張，對風險承受度較高的投資人而言，未嘗不是危機入市的機會，去年4月對等關稅宣布後進場者，如今投資報酬率想必驚人！（鄭琪芳）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法