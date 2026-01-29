集保總保管市值130.9兆 歷史新高

集保結算所去年底股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值更達130.9兆元，較前一年增加21.9%，再創歷史高點，展現多元創新服務推動下的躍升成長。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕由於去年台灣經濟表現亮眼，帶動資本市場成交量能也顯著增長，上市櫃、興櫃日均成交值達5368億元，刷新歷史紀錄。集保結算所去年底股票、債票券、ETF、跨境保管及境內基金等總保管市值更達130.9兆元，較前一年增加21.9%，再創歷史高點，展現多元創新服務推動下的躍升成長。

較前一年增加21.9%

集保結算所董事長林丙輝表示，為提升投資人數位體驗，確保市場穩定運作與永續發展，集保結算所以「完善金融資產集保平台」、「引領金融服務數位創新」、「共推金融市場永續發展」3大願景，推動核心業務與創新服務同步並進。

請繼續往下閱讀...

而去年集保推動的主要業務項目包括：一、打造亞洲資產管理中心，集保結算所建置台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）申報及查詢平台，自去年6月底上線以來，半年內已吸引逾8萬人參與；二、金融科技與代幣化創新；三、核心業務與數位服務升級；四、提升市場效率與推動永續發展等。

展望未來一年，林丙輝表示，在金管會指導下，集保結算所積極配合推動亞洲資產管理中心與綠色及轉型金融行動方案，落實金融大回饋計畫，推動「股東會紀念品電子化服務」（eGift）等數位服務，確保金融創新與社會責任並行，打造接軌國際的金融市場關鍵後台。

此外面對全球供應鏈重組、美國關稅政策變化及地緣政治風險等挑戰，集保結算所秉持「金融基建，數位共好」的核心理念，持續強化系統與營運韌性，深化AI與RWA代幣化等新興技術，敏捷的整合於公司營運流程，並將服務擴展至金融機構、發行公司、政府單位與全民大眾，打造創新、友善、效率的客戶體驗，將金融繁榮的成果與社會共享。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法