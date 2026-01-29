47年來首虧 中鋼去年慘虧46.84億

中鋼去年稅前虧損46.84億元，12月終結連8虧。（記者林菁樺攝）

所幸去年12月終結連8月虧損

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）自結去年稅前虧損達46.84億元，是47年來首度虧損，且是有史以來最慘的一年。但好在有小拉尾盤、逐步止血跡象，去年12月終結連8月虧損，主要拜轉投資的中能風場賣電貢獻，單月由虧轉盈，12月稅前淨利3.7億元，月增600%。

中鋼指出，去年虧損主要受鋼鐵事業單位毛利與銷售量下滑影響，導致營收減少、營業損失擴大；另因礦業投資獲配股利減少，加上財務成本上升，業外支出增加。

中鋼分析，中國近年產能過剩並向各國傾銷，加上美國實施232條款，鋼鋁課徵50%高額關稅，重創全球鋼市，中鋼去年也難逃虧損。過往中鋼只有在建廠1978年虧損，隨後即使遭遇金融海嘯、甚至2020年的新冠疫情也都守住全年獲利，2021年更出現史上最賺的844億元，2023、2024年面對鋼市震盪低迷，稅前淨利也都保持在45億元左右水準，去年是中鋼47年來再度出現全年虧損。

轉投資中能風場 售電挹注收益

不過，中鋼12月營運出現好轉。12月合併營業利益6.03億元、合併稅前淨利3.78億元都較11月佳，且終結連續8個月虧損；中鋼表示，12月合併稅前淨利好轉，除了鋼鐵業銷售毛利增加外，中能風場發電度數增加，貢獻約3到4億元，推升營業利益增加。

美關稅降至15% 看好今年

展望今年，中鋼指出，台美對等關稅調降至15%，多數鋼鐵下游產業，如工具機、機械業、汽車零組件、手工具、水五金等，預期可連帶受益，國內鋼市可望擺脫低迷，走勢穩中看升。中鋼主管補充，近期台美關稅拍板後，目前訂單狀況優於預期，但後續仍要觀察美國232條款調整、歐洲進口鋼鐵配額與中國產能變化。

