防關稅衝擊遞延 9產業無薪假補貼延半年

〔記者李靚慧／台北報導〕因應美國關稅衝擊，勞動部去年八月公告「強化版」僱用安定措施，適用對象擴及九個產業，原定辦理期間至二〇二六年一月底，勞動部二十八日公告適用期限再延長半年至七月三十一日，這九個產業勞工與雇主協議實施減班休息（俗稱無薪假），繼續適用「僱用安定措施」，可獲減班休息前後薪資差額七十％的補助，藉此降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊。

勞動部表示，雖然台美即將簽署對等關稅協議，衝擊可望降至最低，但考量關稅遞延效應、部分傳統產業仍面臨經營壓力而有減班休息情形，且產業正處於復甦與轉型關鍵期等三大因素，為給予企業及勞工最大支持，拍板這九個產業延續辦理僱用安定措施六個月。

九個產業包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」；在此期間與雇主協議實施減班休息達三十日以上，經地方勞政機關列冊通報的受僱勞工，就可依規定申領薪資差額補貼。

根據勞動部統計，到二〇二六年一月十五日止，已補助四七一家事業單位、共七六九〇名勞工薪資補貼，核發近五〇〇〇萬元。

勞動部強調，申請薪資差額補貼是依據實施減班休息日前一個月至前三個月的「平均月投保薪資」，及實施減班休息後實際協議薪資差額的七十％「按月發給」，無條件進位至百位數，每人每月最高可領一萬一五〇〇元；另可同時參加「減班休息勞工再充電計畫」訓練，可在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼。

