美元貶至4年新低 川普按讚

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統川普二十七日對於美元拋售的輕鬆論調，助長美元將開始長期走貶的臆測，並加劇美元下跌至二〇二二年三月以來最低點。

彭博報導，川普在愛荷華州面對記者詢問是否憂心美元貶值太多時說，「不，我覺得這很好。我認為美元的價值—看看我們正在做的生意」。

在他此番言論後，美元遭遇去年四月關稅措施以來最大單日跌幅，隨著美元與美國國債吸引力下滑，提振了所謂「貶值交易」，彭博美元即期指數貶幅一度擴大至一．二％，美元兌所有其他主要貨幣走弱，直至二十八日亞洲交易時間才回穩。

Eurizon SLJ Capital創辦人Stephen Jen指出，隨著川普政府的目標放在有利於美國出口商的匯率上，川普對美元的看法標示著美元貶值新階段的開端。他說，「這很可能是美元下一輪下跌的開端」；他補充，「一個世代的貨幣分析師習慣處理強勢美元與強勁的美國經濟，無法理解弱勢美元與強勁美國經濟的局面」。

長期以來川普指控其他國家尋求貨幣貶值，他二十七日指出，「如果你看看中國與日本，我過去常跟他們爭得不可開交，因為他們總是想讓自己的貨幣貶值。你知道嗎？日圓與人民幣，他們總是想讓它貶值。貶值、貶值、再貶值。我說，你們貶值是不公平的，因為當你們貶值時，我們就很難競爭」。

美元走貶使歐元與英鎊升值至二〇二一年以來最高水準，瑞士法郎則創二〇一五年以來最高紀錄。在亞洲，韓元與馬來西亞令吉領漲。黃金價格也飆破每英兩五三〇〇美元新高紀錄。

