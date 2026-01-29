投資除以對美順差 中經院長：台協議更有利

台、日、韓、瑞士對美談判成果比較

台僅2年順差就抵回總投資金額 瑞士需4年、韓7年、日11年

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣對美貿易談判成果各有論述，中經院長連賢明從關稅稅率、投資金額、政府責任、投資分潤、執行期限以及二三二條款等六大面向研析，結論是台灣「對美貿易談判成果相當不錯」。

傳產與日韓歐同站起跑點

連賢明表示，在對美順差的前二十大貿易國中，台灣談到許多美國盟邦所享有的最優惠稅率，更讓台灣傳統產業首次有機會和日韓歐站在同一起跑點競爭。投資金額上若納入川普總統最在意的逆差，將投資金額除以對美順差，「台灣在這幾個國家中是處於最有利位置」，僅二年順差金額就抵回被要求的總投資金額，瑞士需四年，韓、日分別要七年和十一年。

政府責任方面，連賢明指出，日韓除信保外還需承擔政府連帶保證投資金額的責任，意即當民間投資金額不足時，政府須補足差距，若以這標準來看，台灣在政府責任也比日韓來得輕。投資分潤方面，台灣模式即民間主導投資、政府從旁協助基礎建設，日韓則由美國指定投資項目，日本更被要求投資回本後，美分潤九成、日僅能取得一成，苛刻條件也造成日本社會抱怨。

執行期限方面，連賢明指出，日本、瑞士都需在川普任內完成，韓國則爭取到每年二〇〇億美元、分期十年；台灣因半導體產業的特性和規模，美方並無明訂完成投資的期限，也提供台灣投資彈性。

二三二條款方面，美國給予台灣最惠國待遇，對半導體業對美投資的設備、材料和機具免除關稅，「更重要的是，只要台積電在美國持續投資，就能豁免台灣輸美半導體關稅，這讓台灣科技業吃下一個定心丸，不用擔心二三二條款對半導體的課稅」，反觀日本只被承諾不超過十五％，韓國則盼比照台灣，但美國尚未首肯。

