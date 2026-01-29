美黑白臉嗆增關稅 韓本週急協商

美國總統川普日前宣布，把南韓多項產品的關稅提高至25％，南韓貿易代表團將於本週稍晚前往華府進行進一步磋商。（美聯社資料照）

川普鬆口會找到解方 葛里爾續批韓行動緩慢 美難履行承諾

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前因不滿南韓國會仍未通過去年七月與美國談定的貿易協定，宣布把南韓多項產品的關稅提高至二十五％，震驚南韓政府。川普週二口氣放軟，表示「將與南韓找到解決辦法」。但美國貿易代表葛里爾仍批評，南韓未通過法案，進行對美投資，呼籲南韓政府採取具體措施執行協議。

葛里爾也證實，週二上午已與南韓官員通話，南韓貿易代表團將於本週稍晚前往華府進行進一步磋商。

川普週二前往愛荷華州發表演說前在白宮表示：「我們會找到解決辦法的，我們將與南韓找到解決辦法。」

葛里爾週二接受福斯商業新聞訪問則指出，美國已將對南韓產品的關稅由二十五％降至十五％，交換南韓承諾投資美國三五〇〇億美元，允許更多美國汽車進入南韓市場，同時撤除一些非關稅壁壘；但南韓一直未能通過法案來進行投資，還推出了新的數位服務法規，在農產品和工業方面也沒有兌現承諾，在南韓行動不夠迅速的情況下，「我們很難繼續履行我們的承諾」。

葛里爾強調，在拜登政府時代，韓對美國貿易順差已膨脹至六五〇億美元，這種情況不能持續下去，必須有所改變。

南韓是最新一個因履行貿易承諾行動遲緩而被川普政府點名批評的國家。葛里爾先前就曾批評歐盟「進展緩慢」；印尼也因履行貿易承諾的速度而受到抨擊。白宮一名官員表示，美國官員將南韓的行動速度與日本進行了對比，後者被認為在履行承諾方面動作更快。

韓︰美回覆關稅與酷澎案無關

至於有傳言，川普是因為南韓政府對美國上市電商酷澎（Coupang）實施監管打壓，而對南韓調高關稅，南韓外長趙顯表示，經與美國國務院洽詢，兩者並無直接關係。

