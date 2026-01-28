世足賽帶動 製鞋產業將重啟成長動能

足球鞋代工大廠志強-KY公佈2025年合併營收為203.74億元，首次衝破200億元大關、 稅後淨利為13.52億元，年減15.3%，每股盈餘為6.77元。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國對等關稅造成運動鞋市場去年陷入衰退，今年世足賽由美加墨舉辦，且將擴大參賽隊伍，市場預期世足賽可望帶動美國廠商回補庫存，且誘發新的需求，啟動製鞋產業重返成長軌道。

志強-KY（6768）為全球最大的足球鞋代工大廠，全球每5雙足球鞋就有1雙由其生產，去年營收首度衝破200億元，達203.74億元；稅後淨利受台幣升值干擾，達13.52億元，年減15.3%，每股稅後盈餘（EPS）為6.77元。

請繼續往下閱讀...

法人認為，今年6月世足賽將開打，ASICS和Brook訂單成長，志強-KY訂單將從第一季開始放量，出貨排程將一路延伸至4月，帶動今年營收再創新高，EPS可望重返8元以上高點。

來億-KY今年預估賺1.5個股本

志強-KY EPS逾8元 豐泰5.7元

來億-KY（6890）去年第四季在旺季效應加持，Adidas、HOKA二大客戶拉貨動能增加，新品牌客戶New Balance今年出貨量預估達200萬雙，且該公司近期也有機會切入日系、歐系、美系3個新客戶，法人預估今年營運看旺，可望賺進1.5個股本。

Nike運動鞋代工大廠豐泰（9910）由於Nike短期營運未見轉機，使得豐泰營運受壓抑，法人預估今年EPS恐維持在5.7元左右。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法