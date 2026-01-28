記憶體大缺貨 旺宏、力成全力擴產

旺宏總經理盧志遠表示，公司決定今年將220億元資本支出全部釋出，全力擴張產能。（資料照）

旺宏砸220億搶攻MLC NAND產能

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠旺宏（2337）因應產能供不應求，昨法說會宣布今年的資本支出將達220億元，全力擴增缺貨最嚴重的MLC NAND快閃記憶體產能，因廠務設施已建置完成，有助節省擴產時程，預估12吋月產能由現行2萬片提升至3萬片，年底將增加近萬片產能，這將有助今年營收與毛利顯著回升，也因現行記憶體產品需求旺，旺宏針對時程不急的3D NOR快閃記憶體，將延緩2年再推出。

旺宏總經理盧志遠表示，之前疫情期間生意非常好，公司規劃投資近400億元擴產，但疫情過後，景氣大幅下滑，投資緊急踩剎車，只花180億元，公司決定今年將220億元資本支出全部釋出，全力擴張產能。當時180億元採購較高階機器設備，還有一部分建置擴產廠務設施已完成，目前只要購買機器設備並裝機，很快就可將產能拉起來，可省一年到一年半廠務施工期。

盧志遠表示，公司庫存最多的是NOR快閃記憶體，SLC NAND快閃記憶體、MLC的eMMC庫存有限，目前12吋廠月產能約2萬多片，預期220億元投資下去，將可供應市場需求。eMMC NAND快閃記憶體包括三星已宣布停產與供應，導致缺貨非常嚴重，旺宏技術已全部準備好，且產品是較中高密度，全球除四大廠外，只有旺宏可做，對旺宏是很好的商機。

力成近3年資本支出規模300億

記憶體封測大廠力成（6239）昨法說會也表示，力成從今年到2028年將維持高資本支出，規模約300億元至400億元，但不會在今年一次性投入。董事長蔡篤恭指出，公司為全球少數能提供AI相關的面板級扇出型封裝（FOPLP）的全方位製程公司，目標將於今年底前完成所有客戶的驗證，預計明年初開始正式放量交貨；力成預期第一季淡季不淡，營收表現將優於去年同期水準。

