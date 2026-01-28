台電去年盈餘創高 仍背3500億累虧

台電去年稅後盈餘達729億元，一舉超越2015年的617億元紀錄，創單一年度盈餘最高。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕受惠電價調整、燃料成本走低與政策性負擔降低等因素，台電去年稅後盈餘達七二九億元，一舉超越二〇一五年的六一七億元紀錄，創單一年度盈餘最高；但盈餘打銷累積虧損後，帳上累虧仍逼近三五〇〇億元。

台電去年稅後盈餘可區分成三大項，包括電業盈餘、政策性負擔減少、業外收益增加等，其中電業盈餘可視為台電本業，因電價調漲四次、加上國際燃料下跌等，約賺四四八億元。

其次，政策性負擔壓力大降，讓台電回補約一四四億元。過去台電給予優惠電價補貼學校、社福團體等單位，優惠並未取消，而是回到各主管機關如教育部、衛福部等編列；業外則包括資產活化、轉投資事業貢獻等，合計逾一三七億元。

雖從歷年財報盈餘數字來看是史上最賺一年，但台電說明，就算納入「電價調漲」因素，應以「本業」賺四四八億元較精準；其餘是業外成績亮眼、政策性負擔降低因素，與過去比較基礎並不相同。

二〇二二到二〇二四年因烏俄戰爭導致國際燃料狂飆，台電連續三年虧損，截至二〇二四年底累虧超過四二〇〇億元，去年總算由虧轉盈，但盈餘打銷累虧後，帳上累虧仍逼近三五〇〇億元。

台電單一年度盈虧將牽動當年電價漲或跌，依過去規定，台電在扣除合理利潤後，必須把「超額盈餘」提撥進入電價穩定基金，替未來燃料的波動預備。

但台電帳上累虧龐大，且因藍白擋下救命錢，未能順利取得中央補貼，去年底電價費率審議會已決議，在台電累虧未彌平前，暫不提撥電價穩定基金，也就是台電將優先以盈餘全數打銷累虧，不必提撥基金，先改善財務體質再說。

