期待關稅協定 逾8成美商看好台前景

台灣美國商會昨發布《二〇二六年商業景氣調查》，有九十二％受訪美商表示，計畫於二〇二六年維持或增加在台投資。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕台灣美國商會昨發布《二〇二六年商業景氣調查》，有九十二％受訪美商表示，計畫於二〇二六年維持或增加在台投資；八十二％受訪者對未來十二個月台灣經濟前景表示有信心，對未來三年的信心比例更進一步提升至八十四％，較前一年增加七個百分點。台灣美國商會理事長陳幼臻說，若台灣與韓國輸美關稅的差距拉大到十％，對台灣而言更具競爭力、也是絕佳機會。

近期台美對等貿易協定將敲定，待立法院審議通過。台灣美國商會調查顯示，七十九％受訪美商認為，美台雙邊貿易協定對其業務發展相當重要；另有七十六％指出，完成避免雙重課稅協定同樣關鍵，反映貿易與稅務政策在投資決策中的影響日益提升。

另美商對台灣作為科技與投資前沿的信心持續升溫，且台灣具備穩健的基本面支撐，美商投資意願穩定，八十二％受訪者正向看待未來一年台灣經濟前景，八十四％對台灣未來三年經濟前景表達信心，另高達九十二％的受訪企業表示，計畫維持與增加今年在台投資。

陳幼臻坦言，儘管存在地緣政治的擔憂，企業仍選擇留在台灣，主因是企業透過韌性規劃（Resilience planning）與商業營運規劃，在管理風險方面做得越來越好。

陳幼臻指出，網路安全是影響台灣最重要的領域之一，台灣政府也說過「資安即國安，國安即資安」，而台灣政府、企業一直是許多網路威脅的目標，這也是為何成為企業首要關注；至於能源議題，與前次調查相比，能源相關擔憂已明顯下降，約六十七％受訪者對未來能源供應表示擔憂，低於去年的八十二％。

